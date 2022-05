Le Bad Festival, le plus grand « foodcourt » de Wallonie

Le Bad Festival ouvrira ce vendredi soir à Lodelinsart (Charleroi) et s’étalera sur huit week-ends d’ici à sa clôture, le 17 juillet prochain. Le rendez-vous se veut le plus grand « foodcourt » de Wallonie avec des stands de « streetfood » et différents bars thématiques.

Le Bad Festival s’est fait connaitre grâce à deux premières éditions organisées l’été et l’hiver derniers. Elles ont permis de définir une identité pour le rendez-vous autour d’éléments comme la gastronomie, la fête, l’art et la culture. En effet, aux côtés des stands de streetfood, l’organisateur a déployé toute une programmation faite notamment de DJ sets, de concerts, de séances de cinéma ou encore d’activités autour de jeux vidéos arcades. Le cadre où se tient le festival fait également partie des ingrédients du rendez-vous. L’ancien parking d’entrepôt donne en effet à l’événement un cachet esthétique aux accents industriels particuliers.