Le Guide Michelin de retour en Autriche, étoile montante de la gastronomie

Le guide Michelin a présenté mardi soir à Salzbourg sa sélection nationale de restaurants en Autriche, une nouvelle destination montante, désormais dotée de deux adresses trois étoiles.

« Nos inspecteurs ont été assez impressionnés par des chefs ancrés dans leurs traditions tout en étant très créatifs », a déclaré le directeur international des guides Gwendal Poullennec. Les deux restaurants avec la plus haute distinction sont situés à Vienne, dans la capitale, mais des stations réputées des Alpes, comme Lech ou Sankt-Anton, ont aussi été remarquées.

Le pays de 9,1 millions d’habitants récolte 62 une étoile et 18 deux étoiles. « Grâce à l’essor de son offre, l’Autriche s’est clairement imposée depuis plusieurs années comme une destination mondiale incontournable », estime le Guide Michelin.

Certains restaurants ont récupéré les étoiles qu’ils avaient perdues, car le fameux guide rouge avait déjà sélectionné une première version nationale imprimée entre 2005 et 2009. Depuis 2009, seules des bonnes tables de Vienne et de la ville de Salzbourg, connue pour son festival international de musique classique, d’Opéra et de théâtre, faisaient l’objet de visites des célèbres inspecteurs. Le reste du pays le déplorait. La destination obtient également plus d’une trentaine d’étoiles vertes, qui signalent des entreprises à l’approche éco-responsable.

Pour les chefs autrichiens, c’est comme être invités à « participer aux Jeux olympiques », a estimé le chef de l’office du tourisme de la région de Styrie Michael Feiertag, les étoiles permettant la comparaison internationale. Elles attirent également une clientèle venue du monde entier qui vient élargir le cercle des habitués et des connaisseurs, avec des retombées économiques importantes.

La cuisine autrichienne est marquée par de nombreuses influences d’Europe centrale et orientale, mais aussi des montagnes, glanées au fil des siècles durant l’empire austro-hongrois. Elle profite de la qualité des produits locaux, le pays qui a gardé un réseau dense de producteurs familiaux étant aussi l’un des champions européens du bio.

Après la Slovénie, mise en lumière il y a quelques années elle aussi, le Guide Michelin souligne le potentiel croissant de l’offre gastronomique d’Europe centrale et orientale.