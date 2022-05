Le plus grand beergarden de Bruxelles ouvre ses portes

Depuis 2013, année de sa création, la brasserie bruxelloise Brussels Beer Project n’a de cesse de développer sa production et ses activités. Prochain événement prévu: l’inauguration de ce qui ne sera rien de moins que le plus grand beergarden de la capitale, les pieds dans l’eau. Ou presque.

Jusqu’à aujourd’hui, la brasserie citadine comptait déjà 5 taprooms – dont deux à Bruxelles, une à Tokyo et deux à Paris – et deux brasseries dans la capitale belge. Dès le 21 mai BBP complète son paysage en ouvrant un beergarden, attenant à son dernier site de production. Ce dernier-né est aussi le plus grand du genre dans la capitale.

Cette nouvelle adresse pourrait bien aussi donner des couleurs et un sacré élan à ce quartier d’Anderlecht en pleine mutation, l’inscrivant pour notre capitale, sur la carte des endroits où il fait bon être.

Après plus d’un an de travaux, BBP a donc ouvert il y a quelques mois, les portes de sa nouvelle brasserie – à l’architecture spectaculaire, sorte de navire vitré amaré sur le bord du canal – et par la même occasion celles de son beergarden.

Baptisé BBP Port Sud et situé à quelques minutes à vélo du centre ville, au bord du Canal Bruxelles-Charleroi, le long de la piste cyclable, ce jardin de 1000 m2, exposé plein sud, offre plus de 200 places assises, pour déguster les bières craft fraîchement sorties des cuves à quelques mètres de là.

Novembre 2021, fête donnée pour le lancement du chantier.

Le week-end du 21 mai, une soirée d’inauguration est organisée. En plus des bières maison, parce que, quoi qu’on en dise, manger n’est pas tricher, des foodtrucks (El taco Mobile, Pistola & Rasoi) se joindront à la fête pour ravir les papilles des premiers clients de ce beergarden dont on prédit déjà le succès.