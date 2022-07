L’été sera food: 4 festivals en Belgique pour faire danser ses papilles

Entre fruits gorgés de soleil, légumes au faîte de leur saveur et autres grillades, la belle saison est sans hésiter celle de la gourmandise. Et pour s’y adonner pleinement, on met le cap sur ces événements qui la célèbrent.

1—Wallonie Food Truck Festival

De Fleurus à Tournai en passant par Mouscron et La Louvière, ce festival itinérant n’oublie aucun coin de la Wallonie et y installe ses food trucks le temps de week-ends alléchants à souhait. Japon, Espagne, Arménie: laissez voyager vos papilles sans quitter la région et offrez-vous un dépaysement gustatif bienvenu si la date de vos prochaines vacances est encore loin à l’horizon.

Calendrier et villes sur walloniefoodtruckfestival.be

2—Hap

Cet été, Hasselt, Tirlemont et Ninove, notamment, se transformeront en QG de la street food. Au programme, afterwork animé par des DJ et journée du dimanche dédiée aux familles. Et à la carte? Burgers, pizzas, snacks bataves et ode au fromage, entre autres food trucks gourmands qui seront présents….

Calendrier et villes sur hapfestival.be

3—FADA

Du 20 au 24 juillet, FADA régalera à nouveau les gourmets principautaires avec son mélange de street food, spectacles et autres animations pensées pour divertir les enfants. Niveau nourriture, si ici aussi, on s’offre un vrai tour du monde culinaire, l’accent est mis sur l’artisanal et le durable, avec la volonté de proposer « un événement sain dans un environnement sain ». Et ça donne faim.

Du 20 au 24 juillet au Parc d’Avroy, à Liège, fada.be

4—SMA(A)K

Quelle meilleure excuse pour franchir la frontière linguistique que de découvrir SMA(A)K, dont les food trucks sillonneront le Limbourg tout l’été? De l’Asie à l’Amérique du Sud, les participants vous invitent à découvrir nombre de spécialités aux saveurs surprenantes, le tout accompagné d’un cocktail ou d’une coupette. Smakelijk!

Calendrier et villes sur smaakfestival.be