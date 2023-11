Luxe à la belge: les meilleures adresses food en Belgique

Parce que le luxe passe aussi par l’assiette, voici 8 adresses pour gâter les palais les plus exigeants.

Champigros

Cette vénérable maison affichant plus de septante ans d’existence au compteur gastronomique poursuit aujourd’hui sa route grâce à Ludovic Thysebaert. A la fois primeur et épicerie fine, l’enseigne panache tradition – des légumes bien dans leur terroir – et innovation – sauces Swet, champignons Eclo, Osan… A la façon des restaurants qui cultivent le goût des cartes courtes et maîtrisées, l’adresse resserre son offre dans le sens du produit de saison plein de goût. Bien vu, la centaine de références de vins faisant place à de nombreux flacons issus du vignoble national.

36, rue Sainte-Catherine, à 1000 Bruxelles. champigros.com

Cokoa

Avec Cokoa, Anaïs Gaudemer, une architecte-paysagiste reconvertie, réinvente la pâtisserie en la végétalisant. Sa boutique-atelier bruxelloise – attention, les commandes se font uniquement en ligne – allèche sévère, qu’il s’agisse des gâteaux de saison – Sunny Yuzu, Floral Mango, Cherry Blossom ou Lilipink parsemé de zeste de combawa –, de la biscuiterie, ou encore des redoutables cakes – notamment celui qui panache pommes fondantes, noisettes croquantes et pointe de cannelle. Pour les événements de type mariage, il est possible de se faire dessiner les créations maison en version sur mesure, que ce soit pour épouser une tonalité chromatique ou un thème festif.

66, chaussée de Boondael, à 1050 Bruxelles. cokoa.be

Misao

Prisés par les chefs (Christophe Hardiquest, Jocasta Allwood…), les poivres de Sandrine Vasselin sortent des sentiers battus. Cette entrepreneuse ne s’est pas facilité la tâche en mettant sur pied sa propre filière de production au Kivu. Le résultat est à la hauteur des difficultés rencontrées. Pour s’en convaincre, il suffit de humer les notes de lavande et de bergamote de son « piper guineense ». Pas question pour l’intéressée de se limiter à une seule source d’approvisionnement, ni d’épices. Misao importe vanille, cardamome et bien d’autres merveilles depuis la Guadeloupe, Mayotte, l’Ethiopie, le Népal ou encore l’Indonésie. Ne pas rater les mélanges maison, façon zaatar ou currys.

46, place de la Vieille Halle aux Blés, à 1000 Bruxelles. misao.be

Davy De Pourcq

Après avoir acquis de l’expérience à des tables d’exception telles qu’Oud Sluis et Hof van Cleve, le chef Davy De Pourcq a décidé de créer sa propre entreprise pour organiser des dîners privés de haut niveau à domicile. Vous pouvez faire appel à lui et à sa femme Pauline De Groote tant pour des repas intimes que des walking dinners et autres garden partys jusqu’à quatre-vingts personnes. Le chef ne travaille pas avec des formules fixes, mais s’adapte entièrement au client. Il combine ainsi sa base de gastronomie française classique avec les influences asiatiques apprises dans la cuisine de Sergio Herman, avec le bar en croûte de sel comme plat signature. Cela lui a valu le titre de Chef de l’année en restauration événementielle décerné par le Gault & Millau en 2020.

davydepourcq.be

Domaine du Chant d’Eole

Les amateurs de fines bulles savent que la Belgique n’a pas à rougir de ses vins effervescents. Multiprimées, les cuvées du Domaine du Chant d’Eole se sont taillées depuis 2015 une place de choix dans notre paysage œnologique, entrant à la carte de plusieurs restaurants étoilés comme, entre autres, La Table de Manon à Durbuy ou Bozar à Bruxelles. Aujourd’hui, les 300 000 bouteilles produites chaque année ne suffisent plus à satisfaire les demandes – la liste d’attente court jusqu’en 2027 ! – mais on peut néanmoins déguster ces pépites lors des visites guidées du vignoble de la famille Ewbank de Wespin. L’occasion de découvrir aussi la ligne de cosmétiques Maison Eole au design signé Charles Kaisin et développée à partir d’actifs issus de la vigne.

58, Grand’Route, à 7040 Quévy-le-Grand. chantdeole.be

Jacquy Cange

Jacquy Cange murmure à l’oreille des meules depuis 1986. Cet artisan s’est fait une réputation qui dépasse les frontières du pays. En juin dernier, l’enseigne a été reprise par Benoît De Belder et Vincent Duchâteau (Coprosain) avec pour ambition de perpétuer l’excellence pratiquée. Outre une sélection imparable de fromages (Belgique, France et Suisse), le magasin de Stambruges et ses quatre caves font valoir des créations prisées : Tartufette à la truffe blanche, Délices des bois farci à la compotée de fruits forestiers ou encore Moellon de Belœil, un fromage à pâte molle affiné à l’hydromel et au sirop de pomme et de poire du pays d’Aubel.

46, rue des Meuniers, à 7973 Belœil. jacquycange.com

Cuts

Présent en Brabant wallon et à Bruxelles, mais aussi à Paris, Cuts se veut la « boucherie de demain ». Ici, pas de comptoir, ni de billot pour la découpe mais de grands frigos classieux alignant des morceaux choisis de viande haut de gamme présentés sous-vide. Le tout célèbre l’élevage de plein air – 10 hectares par animal – et sacre une race en particulier – le Black Angus d’Argentine. A Waterloo, en plus d’un coin épicerie fine, la boutique fait place à un restaurant au centre duquel trône un barbecue réalisé sur mesure. Envie d’une expérience personnalisée ? La marque organise des asados, ces grillades latino-américaines, chez vous.

1368, chaussée de Waterloo, à 1180 Bruxelles, et 414, chaussée de Louvain, à 1380 Lasne. cuts-benelux.be

Wide Awake Coffee

Avis à tous les amateurs de café, rendez-vous près du Canal de Bruxelles où l’atelier de torréfaction Wide Awake s’est établi depuis 2019. Approvisionnant les cafés indépendants de la capitale (ainsi que tous les aficionados de la boisson), Wide Awake s’évertue à promouvoir ce que le café fait de meilleur. Les créations de la maison sont regroupées par « série », chacune aux profils différents et dans des quantités ultralimitées. Une approche plus lente de la torréfaction donc, qui vise à n’en extraire que le nectar le plus pur. Et pour ceux qui souhaitent se parfaire à l’art du café, l’endroit propose plusieurs formations baristas pour percer les arcanes de ce savoir.

185, rue de Flandre, à 1000 Bruxelles. wideawake.coffee

