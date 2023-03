Le Belge Mallory Gabsi obtient sa première étoile au Michelin France et le prix du jeune chef de l’année

Double consécration pour Mallory Gabsi. L’établissement parisien du jeune chef belge, qui porte son nom, vient d’obtenir sa première étoile après moins d’un an d’existence. L’ancien candidat à Top chef a également été nommé jeune chef de l’année en France.

Celui qui, lors de notre interview au moment de sa participation à Top Chef en 2020 nous confiait qu’au départ, « s’inscrire à Top Chef, c’était juste un délire » fait aujourd’hui partie du club très select des étoilés, et se voit en plus nommé jeune chef de l’année, à 26 ans. “Je suis très ému, ça me touche énormément, a déclaré, très spontané, Mallory Gabsi lors de la remise de prix. Je voulais remercier l’ensemble de mon équipe, les gens qui travaillent avec moi. On fait du très très bon travail donc voilà, ce prix, il est pour eux… Et vive la cuisine !”

Gabsi le magnifique

Si, à l’époque de notre portrait, le jeune cuisinier ixellois envisageait d’ouvrir un restaurant à Bruxelles, c’est finalement à Paris qu’il a ouvert son enseigne il y a un an tout juste. « Ouvrir un restaurant de cuisine belge à l’étranger, c’est un gros rêve, nous avouait-il alors. L’Etat belge nous pousse peut-être un peu à aller voir à l’étranger aussi. (…) Avec Top Chef, j’ai la chance d’avoir une plus grande visibilité, sur un pays comme la France aussi. Je verrais bien un petit « 140°C » en France, d’ailleurs. Si ça marche en Belgique, pourquoi ne pas partir sur la France. » Et pour cause!

Star club

Au total, trente-neuf tables ont reçu une première étoile, et quatre autres restaurants sont rentrés dans le club plus fermé des deux étoiles. Le guide a également remis huit étoiles vertes, qui soulignent les rôles-modèles en matière de gastronomie éco-responsable.

Alexandre Couillon, chef du restaurant « La Marine » à Noirmoutier (Vendée), a été distingué de trois étoiles Michelin dans la nouvelle sélection France, ont annoncé lundi les organisateurs lors d’une cérémonie à Strasbourg. Ce chef à la cuisine de la mer et végétale est le seul à être promu à cette plus haute distinction gastronomique dans l’édition 2023 du Guide, portant le nombre de triple-étoilés à 29 – contre 31 l’année dernière – après les rétrogradations de Guy Savoy et Christopher Coutanceau ainsi que la fermeture du restaurant de Christophe Bacquié.

