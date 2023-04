Manger durable, une mission locale

Si, comme moi, vous êtes un grand sportif (ben quoi?), vous l’appréciez sûrement: la barre de céréales facile à glisser dans une poche mais faux ami souvent bourré de sucre et d’additifs. L’en-cas star de nos coups de pompe se revisite dans une recette healthy, zéro déchet et locale, en conclusion d’un article des Bonnes Graines d’Adrien Henriet, sur France Culture. Ce dernier nous y explique que la localité n’est pas au top du classement de l’alimentation durable.

Mais si vous n’êtes pas prêt à renoncer à votre morceau de bidoche – la viande de bœuf étant selon ce ranking l’aliment le plus polluant – dites-vous que manger local est toutefois loin d’être négligeable dans les enjeux climatiques.

Un moyen de se donner bonne conscience? Que nenni, laissez donc ces scrupules aux boîtes qui se greenmarketent pour ne pas dire se greenwashent avec l’argument du local. Vous, vous agissez. «Manger local doit cependant faire partie de nos réflexes quotidiens. Déjà, car il s’agit de l’un des éco-gestes les plus faciles à accomplir à l’heure actuelle. Ensuite, car face à l’urgence de réduire nos émissions, tout poste de diminution doit être activé.»

Ouf, merci Adrien.

Poussés par ces encouragements, nous ferons des recettes de ce magazine – comme le chroniqueur français avec sa barre de céréales – notre modèle du bien manger. Et les nouvelles sont plutôt bonnes: nous n’avons pas à renoncer à nos mets préférés venus d’ailleurs. Ici un miso en mode local, là une sauce piquante aux piments from Belgium. Et avec nos brasseries qui misent à fond sur le terroir, on devrait être pas trop mal. Vous voyez, ça n’est pas si compliqué.