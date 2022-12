Notre sélection de pet’nat, ce vin pétillant naturel qui a la cote

Notre expert ès flacons Bruno Vanspauwen décortique les tendances et noie les idées reçues. Cette semaine, zoom sur les vins naturels… en pleine effervescence.

Le pet’nat, vin pétillant naturel

Les vins naturels, produits à partir de vignes qui ne sont pas traitées chimiquement et ne renferment aucun additif artificiel, ont la cote. Et les flacons à bulles n’y échappent pas. Celui qui a tout changé? Le pet’nat – abréviation de «pétillant naturel». Dans les bistrots branchés, il a supplanté la coupe de champagne comme apéritif, pour ses qualités… et son prix intéressant. A la mode, certes, mais élaboré selon une méthode dite «ancestrale» apparue une centaine d’années avant la méthode champenoise.

Ainsi, un vin blanc est mis en bouteille pendant la fermentation, provoquant la formation de bulles de dioxyde de carbone qui restent piégées dans la bouteille… et donnent un vin effervescent. Le liquide a souvent un aspect un peu trouble, car les résidus de levure (qui donnent du goût) sont conservés. Et contrairement au champagne, il n’est pas sucré. Notons que «pet’nat» est une appellation française, mais que d’autres pays en produisent.

Bulles biodynamiques

Avec le succès du pet’nat, on en oublierait presque que d’autres vins pétillants naturels existent, comme les champagnes biodynamiques. Ils sont fabriqués selon la méthode champenoise: du vin blanc mis en bouteille une fois sa fermentation achevée, puis un ajout de sucre et de levures pour créer une seconde fermentation complète avec des bulles de dioxyde de carbone. Les alternatives? Elles sont nombreuses à naître en dehors de la Champagne. Mais comme les termes «champagne» et «méthode champenoise» sont protégés, les étiquettes font mention de méthode «traditionnelle» ou «classique».

Le fameux cava espagnol est également fabriqué selon la méthode champenoise. Mais les grandes maisons de cava se faisant concurrence pour proposer les prix les plus bas, certaines marques de premier plan, comme Gramona, se sont unies sous le label de qualité Corpinnat.

