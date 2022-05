Recette de pita méridionale de poisson de la mer du Nord

Ingrédients (pour 4 personnes)

400 g de colin

sel, poivre, poivre de Cayenne

1 c à t de cumin en poudre

1 blanc d’œuf battu

1 assiette contenant la moitié de panko et la moitié de chapelure

100 g de feta (fromagerie ’t Reigershof)

1 concombre et 1 tomate en brunoise

1 oignon rouge en demi-rondelles

huile d’olive, vinaigre de chardonnay

¼ de salade iceberg en lamelles

4 pains à pita de la boulangerie Sanders

10 olives noires et 10 vertes coupées en rondelles

100 g de houmous

100 g de labneh de la fromagerie Berlare

Préparation

Préchauffer la friteuse à 180 °C.

Découper le colin en petits cubes d’1,5 cm, saler et poivrer. Ajouter du cumin en poudre. Rouler les cubes de poisson dans le blanc d’œuf battu assaisonné de poivre de Cayenne, puis dans le mélange de chapelure et de panko. Plonger le poisson quelques minutes dans la friteuse.

Mélanger le concombre, la tomate, l’oignon, les olives et la feta et arroser d’huile d’olive et de vinaigre de chardonnay. Saler et poivrer.

Incorporer le houmous au labneh, saler, poivrer et ajouter du poivre de Cayenne.

Ouvrir les petits pains et les tartiner de labneh. Parsemer de salade iceberg et de mélange à la feta. Y ajouter 4 à 5 cubes de colin et garnir d’une cuillère de labneh.