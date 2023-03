Recettes anti-crise: comment cuisiner sans se ruiner

Plutôt que céder à la panique à la vue de nos tickets de caisse au supermarché, on vous propose un plan d’attaque, à l’aide d’un menu hebdomadaire, afin de ne plus gaspiller le moindre reste de repas.

Cela ne vous aura probablement pas échappé: à côté des factures d’énergie effroyablement élevées et des prix bondissants du carburant, le ticket de caisse d’un caddie rempli a lui aussi gentiment augmenté. L’incertitude politique au niveau mondial et les répercussions de la pandémie font notamment qu’une visite au supermarché entaille sérieusement le budget. C’est peut-être donc le bon moment d’examiner de manière approfondie le contenu de nos sacs de provisions et de voir comment on peut les garnir autrement. Suivre un peu moins nos envies du moment et un peu plus un menu préétabli influence de manière étonnante les finances du ménage. Cela peut se décliner de différentes manières ; voici celles qui ont nos faveurs.

Un planning hebdomadaire

Le lundi, des spaghettis bolo ; le mercredi, un plat au four ; et le vendredi, poulet, compote et frites. Pour de nombreux foyers, le menu de la semaine est plus ou moins fixe, ce qui est rassurant et plutôt malin. Parce qu’on sait précisément ce qu’on mange à la maison et on se retrouve rarement avec des restes dans le frigo. Pour ceux qui ne trouvent pas trop monotones des semaines ainsi prévisibles, c’est un plan d’attaque idéal.

Une approche mathématique. Une technique existe pour les créatifs aux fourneaux qui aiment aussi les raisonnements analytiques: on établit le planning des menus de la semaine et on liste sur papier les ingrédients pour chaque plat. On trace un cercle pour chaque repas et on essaye ensuite de placer le plus possible d’ingrédients communs dans l’intersection de tous ces cercles. Moins d’excédents, moins de coûts: facile, non? Une peu fastidieux, mais très efficace.

Cuisiner linéaire. Une tout autre manière de rendre le menu hebdomadaire plus économique est de considérer la semaine comme un feuilleton à épisodes. Les restes ou les sous-produits du plat d’aujourd’hui deviennent un nouveau repas le lendemain. De cette façon, il ne reste pas grand-chose ou rien du tout dans le réfrigérateur et le déroulement des repas garde quand même un peu de suspense. On passe ci-après cette méthode à la loupe.