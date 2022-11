7 délicieuses recettes pour cuisiner les choux de Bruxelles

Le chou de Bruxelles se consomme d’octobre à mars. Riche en vitamines K et C, calcium, de magnésium et acide folique, ce petit légume vert qui ne plait pas toujours au plus grand nombre peut pourtant être sublimé de diverses manières. En voici quelques unes.

Pâtes crème-pancetta et chou de Bruxelles

Quand on a du mal à manger un légume, on l’associe le plus régulièrement à un repas qu’on apprécie beaucoup. Rien de tel qu’une assiette de pâtes. L’amertume de chou de Bruxelles se marira parfaitement avec un peu de crème agrementée de quelques tranches de pancetta.

Quiche aux choux de Bruxelles

Les quiches, c’est le repas quotidien facile à faire ! Une pâte brisée, des oeufs et un peu de crème. Facile à décliner par saison (tomate-mozza l’été, lorraine l’hiver), la quiche fait toujours plaisir à tout le monde. Petit astuce pour cette quiche aux choux de Bruxelles? Préparez-là comme une tatin !

Salade sucrée-salée

Amandes effilées

250g de choux de Bruxelles

Huile d’olive

1 pomme verte

Copeaux de parmesan

Huile d’olive

Jus de citron

Moutarde forte

Recettes

Torrefiez les amandes effilées dans une poêle.

Râpez les choux de Bruxelles et les faire cuire juste quelques minutes dans 2 cac d’huile d’olive.

Dressez les choux, râpez une pomme verte dessus, ajoutez les amandes et les copeaux de parmesan. Arrosez de jus de citron ou de vinaigrette.

Facultatif : faire une vinaigrette avec 1 cas de moutarde, 1cas d’huile d’olive et 1 cas de jus de citron

Ici, le chou de Bruxelles est le roi de l’assiette. On vient l’agrémenter d’un mélange de copeaux de parmesan et d’amandes effilées. Afin d’éviter l’amertume, on part sur l’acidité d’une pomme granny smith et une vinaigrette à base d’huile d’olive, de citron et de moutarde forte. Petit conseil : une cueillière à café de miel viendra ajouter de la douceur à la préparation.

Saumon-chou de Bruxelles

Un classique. Un bon pavé de saumon et une poêlée de choux de Bruxelles. Pour ajouter un petit coup de folie à la préparation, préparer le chou en deux façons : en pickles ou en salade croquante et caramélisé dans avec du beurre demi-sel.

En apéro

Rien de tel que des légumes en tapenade pour changer du traditionnel houmous.

Bon appétit !