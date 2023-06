Bao buns de poulet comme en Chine

Please write your introduction text here

Pour huit bao buns, sauce coréenne ssamjang

Préparation: 15 min

Repos: 30 min

Cuisson: 5 min

Ingrédients

Pour la marinade

2 poitrines de poulet crues, coupées en gros morceaux

12,5 cl de lait fermenté

½ c à c de sel

½ c à c de poivre blanc

Pour la panure

100 g de farine

½ c à c de poivre noir moulu

½ c à c de sel de céleri

1 c à c de thym séché

1 c à c de paprika

1 c à c de levure chimique

1 c à c de flocons de piment

Pour la garniture

1 oignon rouge tranché finement

1 mini-concombre coupé en petits morceaux

1 petite botte de coriandre hachée

2 c à c de graines de sésame

Préparation