Camping appétit : 3 recettes faciles pour campeurs épicuriens

Fini le cassoulet et les raviolis en boîte… Même en caravane ou sous la tente, l’été rime avec petits plaisirs gourmands. La preuve avec ces trois préparations signées par l’autrice culinaire Pauline Dubois qui, elle s’y engage, ne vous feront pas regretter l’hôtel!

© National

A travers cet ouvrage de 96 pages, Pauline distille de précieux conseils d’organisation pour faire de nos aventures campesques une parfaite escapade gourmande. (On note précieusement qu’on privilégie les coquillettes aux spaghettis, plus pratique et qu’on sélectionne plutôt du riz blanc que complet, pour un sacré gain de temps !)

Et c’est donc armé de quelques ustensiles indispensables (qui rentrent dans notre sac sans trop nous surcharger), d’un petit garde-manger mobile et d’une sacrée dose de débrouillardise que Pauline concocte plats et desserts en tout genre à déguster into the wild !

Au programme ? 50 recettes faciles et adaptées au camping sans pour autant faire des compromis sur la gourmandise. On en a sélectionné trois qui sont à retrouver juste ci-dessous. A l’aventure !