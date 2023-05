Cinq recettes de salades aussi fraîches qu’exotiques

A la fois complètes sur le plan nutritionnel et légères, rafraîchissantes et originales, voici les promesses contenues dans ces cinq recettes estivales pas comme les autres.

SALADE DE SCAMPIS AU CHORIZO, POIS CHICHES ET FREEKEH

. © DR

Pour 4 à 6 / Préparatifs 20 minutes / Préparation 30 minutes

200 g de freekeh complet, 400 g de pois chiches (en conserve), rincés et égouttés, 500 g de tomates cerise mixtes, coupées en deux, 600 g de scampis crus, décortiqués jusqu’à la queue, 2 c à s d’huile d’olive + supplément, 3 gousses d’ail, finement râpées, 1/2 c à c de paprika fumé en poudre, 2 saucissons de chorizo, en tranches fines, sel, poivre

POUR LA SAUCE 160 ml d’huile d’olive extra vierge, 2 c à s de vinaigre de xérès, 2 c à s de jus de citron, 2 gousses d’ail, finement râpées, 1/2 c à c de coriandre en poudre, 20 g de persil plat, 20 g d’origan frais + supplément

Faites cuire le freekeh dans une grande casserole d’eau salée 20 à 22 minutes, égouttez-le et placez-le dans un grand saladier. Ajoutez les pois chiches et les tomates. Dans un autre récipient, mélangez les scampis avec l’huile d’olive, l’ail et le paprika en poudre. Faites mariner 4 à 5 minutes. Mettez tous les ingrédients de la sauce dans le bol du robot, assaisonnez de poivre et sel selon votre goût et hachez le tout. Faites chauffer le barbecue ou une poêle à griller. Quand la grille ou la poêle est brûlante, arrosez les tranches de chorizo et les scampis du supplément d’huile, assaisonnez-les de poivre et sel et faites-les griller jusqu’à ce que le chorizo soit croustillant et les scampis tout juste cuits

(2 à 3 minutes). Ajoutez les scampis et le chorizo dans la préparation aux pois chiches, arrosez de la moitié de la sauce et mélangez. Assaisonnez de poivre et sel. Parsemez du supplément d’origan et servez chaud, avec le reste de sauce à part.

SALADE D’AUBERGINE ET STEAK GRILLÉ

. © DR

Pour 4 / Préparatifs 15 minutes / Préparation 10 minutes

2 steaks (250 g chacun), 3 c à c d’huile végétale, 4 aubergines japonaises, en grosses tranches obliques, 40 g de feuilles de coriandre, 40 g de feuilles de menthe, 1 concombre, grossièrement haché, 2 échalotes, en fines rondelles, piments séchés et concassés, riz jasmin, quartiers de citron vert

POUR LA SAUCE 1 gousse d’ail, 1 petit piment chili rouge, grossièrement haché, jus de 3 citrons verts, 60 ml de sauce poisson, poivre, sel

Faites chauffer une poêle à griller (ou le barbecue). Badigeonnez les steaks d’1 cuillère à café d’huile et les tranches d’aubergine avec le reste d’huile. Faites griller les steaks 3 à 5 minutes en les retournant régulièrement. Retirez du feu et laissez reposer 3 à 5 minutes. Faites griller les aubergines 3 à 5 minutes et réservez. Pour la sauce, écrasez l’ail au mortier avec une pincée de sel pour obtenir une bouillie. Ajoutez le piment chili et écrasez encore. Incorporez le jus de citron vert et la sauce poisson et assaisonnez éventuellement de poivre et sel. Réservez. Ôtez le gras de la viande de boeuf et coupez-la en tranches fines. Dans le plat de service, mélangez-la avec les herbes, le concombre, les échalotes, les aubergines et la sauce. Mélangez, saupoudrez de piments séchés et servez accompagné de riz jasmin cuit à la vapeur et de quartiers de citron vert.

SALADE DE THON À LA MEXICAINE AU PAMPLEMOUSSE, AVOCAT ET FENOUIL

. © DR

Pour 4 / Préparatifs 20 minutes

500 g de thon, sans la peau, en dés de 2 cm, 2 avocats, en dés d’1 cm, 2 petits bulbes de fenouil, finement tranchés à la mandoline, 1 pamplemousse rouge, en quartiers (jus récolté), 1/2 oignon, en tranches épaisses, 20 g de coriandre fraîche, 10 g d’origan frais, piments piquants, émincés, citrons verts en quartiers

POUR LA SAUCE 1 c à c de graines de coriandre, 80 ml d’huile d’olive extra vierge au goût doux, zeste finement râpé et jus d’1 citron vert, 1/2 gousse d’ail, finement râpée, 1/2 c à c de chili en poudre, poivre, sel

Dans un grand bol, mélangez les dés de thon avec l’avocat, le fenouil, le pamplemousse, l’oignon et les fines herbes. Préparez la sauce : écrasez les graines de coriandre au mortier (ou avec le plat d’un grand couteau de chef). Mélangez-les avec l’huile, le jus et le zeste de citron vert, l’ail, le chili en poudre et 1/2 cuillère à soupe de jus de pamplemousse. Assaisonnez de poivre et sel selon votre goût. Arrosez la salade de sauce et mélangez. Parsemez de piment et servez accompagné de quartiers de citron vert.

SALADE DE NOUILLES AU POULET ET SAUCE CURCUMA

. © DR

Pour 4 / Préparatifs 15 minutes / Préparation 25 minutes

2 blancs de poulet sans la peau, 250 g de nouilles de riz complètes, 2 mangues vertes, en julienne (à la mandoline), 150 g de daikon, en julienne, 70 g de germes de soja, 2 échalotes rouges, en tranches ultra fines, 80 g de fines herbes fraîches (p. ex. menthe, basilic thaï, coriandre…), noix de cajou grillées et grossièrement hachées

POUR LA SAUCE 100 ml de jus de citron vert, zeste finement râpé d’1 citron vert, 40 g de noix de cajou grillées, 20 g de racine de curcuma, grossièrement hachée, 4 feuilles de citron vert, en lambeaux, 3 piments thaïs, 3 gousses d’ail, 2 c à s de sauce poisson, 2 c à s de sucre de coco, poivre, sel

Placez les blancs de poulet dans une grande casserole, couvrez-les d’eau froide, portez à ébullition et faites mijoter 8 à 10 minutes, jusqu’à ce que la chair de poulet semble ferme. Sortez le poulet de la casserole. Faites refroidir la casserole de liquide de cuisson. Pendant ce temps, mélangez les ingrédients de la sauce dans le bol du robot. Mixez-les pour obtenir une sauce lisse. Assaisonnez de poivre et sel selon votre goût. Portez l’eau de cuisson à ébullition, plongez-y les nouilles et faites-les cuire al dente (4 à 5 minutes). Égouttez-les, rincez-les à l’eau froide et égouttez encore. Dressez-les dans le plat de service avec les mangues, le daikon, les germes de soja et les échalotes. Réduisez la chair de poulet en lambeaux et ajoutez-les dans la salade. Arrosez de sauce, décorez de fines herbes et de noix de cajou et servez.

SALADE DE PASTÈQUE AU TOFU, RADIS ET SAUCE NAM JIM

. © DR

Pour 4 / Préparation 20 minutes

600 g de tofu soyeux, en dés de 3 cm, 600 g de pastèque, en morceaux triangulaires, 2 petits concombres, coupés en deux et grossièrement hachés, 4 petits radis, finement tranchés à la mandoline, 40 g de fines herbes (basilic thaï, coriandre, menthe…), échalotes frites, quartiers de citron vert

POUR LA SAUCE NAHM JIM 100 ml de jus de citron vert, zeste finement râpé d’1 citron vert, 3 à 4 piments thaïs, grossièrement hachés, 3 gousses d’ail, grossièrement émincées, 3 feuilles de citronnier, grossièrement hachées, 2 bâtons de citronnelle (uniquement le blanc), émincés, 2 c à s de sauce poisson, 1 c à s de sucre fin, poivre, sel

Mettez tous les ingrédients de la sauce nahm jim dans le bol du robot, mixez le tout pour obtenir une sauce lisse et assaisonnez de poivre et sel. Garnissez les assiettes de tofu, pastèque, concombre et radis. Arrosez de sauce. Saupoudrez d’échalotes frites et de fines herbes. Servez accompagné de quartiers de citron vert.

ASTUCE EN PLUS Pour une salade un peu plus nourrissante, ajoutez des lamelles de saumon cru ou des scampis grillés (au barbecue).