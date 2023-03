Congee aux œufs

Pour 2 personnes

1 l de bouillon de poulet

un tronçon de gingembre

4 gousses d’ail

un morceau de kombu

4 oignons nouveaux

un demi-ravier de champignons de Paris

sambal oelek ou autre huile aux piments

2 œufs

oignons frits

riz

1. Faire chauffer le bouillon de poulet à feu doux et y ajouter le gingembre, l’ail et le kombu. Laisser infuser une demi-heure et retirer ensuite les aromates.

2. Ajouter le riz et monter le feu à température moyenne. Pas besoin de minuterie: le but est que le riz soit trop cuit, au moins 20 minutes. Quand le riz se défait, mélanger le tout vigoureusement au fouet de manière à obtenir une bouillie de riz. Saler et poivrer.

3. Faire dorer dans la poêle des champignons coupés en quartiers et ajouter deux œufs sur le plat.

4. Verser une portion de congee dans un petit bol et disposer ensuite par-dessus les œufs aux champignons. Terminer avec une bonne dose de sambal, des rondelles d’oignons nouveaux et une poignée d’oignons frits. Quelques légumes marinés, du kimchi ou une salade d’algues épicée font de ce plat un repas complet.

Lire aussi Recettes anti-crise: comment cuisiner sans se ruiner

© Anaïs Lesy

© Anaïs Lesy