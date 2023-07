Épater en toute simplicité: 3 recettes de cocktails (avec ou sans alcool) et nos conseils d’expert pour les sublimer

Une garden-party sans prise de tête? Rien de plus facile grâce à ces mocktails à préparer à l’avance, pour éviter les allers-retours vers la cuisine. Ne manquent plus qu’un soleil généreux et des convives complices.

Ces punchs estivaux ont été conçus par le mixologiste Steven Grumiau, fondateur de la start-up Krypton Creed. Il crée des cocktails sur mesure en transformant les suggestions, les histoires et les expériences de ses clients en une boisson qui est servie lors d’événements spéciaux. Il partage avec nous 3 recettes de mocktails (ainsi que comment les transformer en cocktails).

Walk Of Life

© TABAS

Pour 10 verres

Le jus de pêche confère une touche agréablement sucrée à ce mocktail. Pour en faire un cocktail, allongez-le avec 4 cl de vodka par verre. Notre favori pour cette recette est Ciroc, une vodka fruitée française à base de raisins.

Ingrédients

125 ml de sirop de sucre de canne (dans les supermarchés),

250 ml de jus de citron vert frais et

1 citron vert supplémentaire coupé en quartiers comme garniture,

1/2 concombre coupé en rondelles épaisses,

une poignée de feuilles de menthe

et quelques-unes supplémentaires comme garniture,

1,75 l de jus de pêche,

glaçons

Préparation

Dans un bol, mélanger le concombre, la menthe et le jus de citron vert. Avec une cuillère en bois, écraser le concombre pour libérer les arômes. Ajouter le jus de pêche et les glaçons. Garnir le bol des quartiers de citron vert et des feuilles de menthe. (Sur la photo, on voit aussi des fleurs de muflier, qui sont comestibles et qu’on trouve p. ex. sur hanos.be)

Billionaire Fizz

Pour 10 verres

Ce mocktail est agréablement acidulé et fruité. Pour le transformer en cocktail, ajoutez un shot de gin de 4 cl par verre. Notre favori belge ici est le Double You de la distillerie Wilderen, un gin bien épicé qui se marie parfaitement avec l’acidité de ce punch.

Ingrédients

125 ml de sirop de framboise (p. ex. de la marque Monin),

250 ml de jus de citron fraîchement pressé,

1,75 l de ginger ale,

une poignée de framboises,

une poignée de feuilles de basilic,

quelques rondelles de citron,

glaçons

Préparation

Dans un bol, mélanger le sirop de framboise, le jus de citron et le ginger ale. Ajouter des glaçons. Garnir de framboises, de feuilles de basilic et de rondelles de citron.

Tulumino

Pour 10 verres

Le jus de pamplemousse de ce mocktail confère une agréable note amère. Pour une version alcoolisée, ajoutez 4 cl de tequila par verre, par exemple la Don Julio Reposado, qui apporte un arôme intense rehaussé par une touche de vanille.

Ingrédients

250 ml de sirop d’agave,

250 ml de jus de citron vert frais,

1 l de jus de pamplemousse frais,

500 ml de tonic méditerranéen (Fever-Tree),

une poignée de branches de romarin,

1 pamplemousse en rondelles épaisses,

glaçons

Préparation

Mettre tous les ingrédients dans un bol et ajouter des glaçons.