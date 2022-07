Grillés au barbecue, ces sept fruits révèlent une saveur étonnante

L’été est souvent synonyme de barbecue. Mais on a trop souvent tendance à associer d’abord ce mode de cuisson à la viande, qu’elle soit sous forme de saucisse ou en brochette. Et même si le végétarisme gagne du terrain, on ne pense pas encore souvent aux fruits quand on pense barbecue. Or, en voici sept, dont un simple passage sur ce grill révèle des saveurs intéressantes et surprenantes. Et comme ils sont sains et caloriques, ils se dégustent sans modération.

L’ananas© iStock

L’Ananas

Osez la cuisson avec l’ananas, ce mode de préparation libère l’acidité du fruit et le rend plus sucré en bouche.

Côté bienfaits, le manganèse qu’il contient permet de lutter contre la perte de masse osseuse et de lutter contre l’arthrite. Riche en fibres, il permet également de faciliter la digestion et d’aider l’organisme à évacuer les liquides.

L’avocat © iStock

L’Avocat

Peu de personnes savent que l’avocat peut aussi se manger chaud. Coupez-le en deux et placez-le sur le grill. L’intérieur deviendra chaud et crémeux.

Côté bienfaits: l’avocat est bon pour le coeur, plein de fibres, de vitamines E qui jouent un rôle important dans la protection de la membrane de nos cellules. L’avocat est surtout réputé pour participer au maintien d’un équilibre du bon cholestérol dans notre organisme. Les recherches avancent même que manger un avocat par jour augmenterait les capacités cérébrales.

La fraise © iStock

La Fraise

Pour nos petites têtes blondes, alternez des fraises avec des marshmallows sur des bâtonnets. Succès garanti.

Le melon © iStock

Le Melon

Pour un dessert gourmand, préparez une marinade à base de beurre, de miel et de jus de citron. Laissez les morceaux de melon y baigner une heure au frais et badigeonnez ensuite les tranches du fruit de ce mélange. Coupez-le en dés et faites-en des brochettes.

La pastèque © iStock

La Pastèque

Rafraîchissante sortie du frigo, la pastèque peut également être consommée cuite. Pour plus de goût, rajoutez un peu de sel et d’huile d’olive sur ses tranches. Dorez-les ensuite sur le barbecue. Vous constaterez avec plaisir que cette technique toute simple fait ressortir le goût de ce fruit pas forcément soutenu à la base.

La poire © iStock

La Poire

Une fois passée dans le fumet du barbecue, la poire acquiert un goût délicieusement caramélisé.

La pêche © iStock

La Pêche

Le fait de griller une pêche permet de libérer naturellement le sucre qu’elle contient. Assaisonnez-la d’un peu de vinaigre balsamique, son goût n’en sera que plus relevé.