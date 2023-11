La recette de Chimichurri du chef star Juan Arbelaez 

Chef télégénique et entrepreneur habile, Juan Arbelaez publie son troisième livre, Recuerdame. Un voyage dans le pays qui l’a vu naître et lui a transmis un certain sens de la persévérance et d’une cuisine qui se partage. Ici, il nous livre la recette de chimichurri

Ingrédients pour 4 personnes

1 bouquet de coriandre,

1 bouquet de persil,

1 botte d’aneth,

1 échalote,

50 g de vinaigre de xérès ,

1⁄2 piment jalapeño,

1 gousse d’ail,

1 citron jaune (jus),

20 cl d’huile d’olive

Préparation

Dans un blender, mélanger tous les ingrédients. Le mélange doit être bien vert et homogène. En fonction de la puissance du mixeur, ajouter un peu d’eau si besoin. Cette sauce accompagne les empanadas, les grillades, le pescado frito ou peut servir de marinade.

