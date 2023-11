La recette de Crema de Maiz (Soupe de maïs) du chef star Juan Arbelaez

Chef télégénique et entrepreneur habile, Juan Arbelaez publie son troisième livre, Recuerdame. Un voyage dans le pays qui l’a vu naître et lui a transmis un certain sens de la persévérance et d’une cuisine qui se partage. Ici, il nous livre la recette de Crema de Maiz

Ingrédients pour 4 personnes

6 épis de maïs,

1 oignon jaune,

2 gousses d’ail,

1 c à c de sel,

2 pommes de terre,

1 c à c de cumin ,

2 l d’eau,

200 g de crème liquide

Pour servir:

1 bouquet de coriandre, 1 botte de cébettes

Préparation

Dans une cocotte, faire suer l’oignon finement ciselé, l’ail haché et le sel. Ajouter le maïs égrené, les pommes de terre taillées en petits cubes et le cumin. Recouvrir avec l’eau et cuire pendant 35 minutes sur feu moyen, jusqu’à ce que les pommes de terre soient fondantes. Ajouter la crème liquide et mixer au blender. Servir dans un bol. Ajouter la coriandre effeuillée et la cébette finement ciselée.

