La recette de raviolis aux champignons des bois

Dans cette rubrique, on prend le temps de mitonner et de déguster. Cette semaine, l’automne s’associe à l’Italie le temps d’une recette aussi réconfortante que savoureuse. On vous livre notre recette de raviolis aux champignons des bois.

Ingrédient pour 4 personnes

Pour la pâte :

250 g de farine,

3 œufs,

1 pincée de sel

Pour la farce :

250 g de champignons forestiers frais et finement hachés,

2 oignons de taille moyenne,

2 c à s d’huile d’olive,

250 g de ricotta,

50 g de parmesan râpé,

3 gousses d’ail,

sel, poivre

Mais aussi :

115 g de beurre fermier,

5 feuilles de sauge,

parmesan

© National

Préparation

Verser la farine sur un plan de travail, et former un petit puits au centre. Casser les œufs dans le puits et ajouter une pincée de sel.

Avec une fourchette, battre doucement les œufs en les mélangeant progressivement avec la farine. Mélanger jusqu’à ce que la pâte commence à se former. Si nécessaire, ajouter un peu d’eau pour lier la pâte.

Pétrir la pâte avec les mains (environ 10 minutes).

Envelopper la pâte dans de l’aluminium et la laisser reposer au réfrigérateur au moins 30 minutes.

Préparer la farce. Hacher l’oignon et l’ail. Couper finement les champignons. Faire chauffer l’huile d’olive dans une poêle, et y faire revenir les oignons jusqu’à ce qu’ils soient bruns. Ajouter l’ail et faire revenir encore 2 minutes. Retirer de la poêle et réserver.

Dans la même poêle, ajouter les champignons forestiers hachés et les faire revenir 5 à 7 minutes, jusqu’à ce qu’ils soient tendres et qu’ils aient perdu leur humidité. Saler et poivrer. Laisser refroidir le tout, puis incorporer la ricotta et le parmesan râpé.

Préparer les raviolis. Diviser la pâte en 8 morceaux et la passer à la machine à pâtes pour obtenir une épaisseur de 1,5 mm.

Disposer les feuilles de pâtes côte à côte et étaler de petits monticules de farce sur la moitié des feuilles. Recouvrir la farce avec les feuilles restantes et former des raviolis à l’aide d’un emporte-pièce. Autre possibilité : couper la pâte en carrés d’environ 8 cm sur 8.

Déposer une petite quantité de farce au centre d’un carré de pâte. Humidifier les bords de la pâte avec de l’eau et plier la pâte en deux en diagonale pour former un triangle. Appuyer fermement pour éliminer les bulles d’air et fermer hermétiquement les raviolis.

Cuire les raviolis pendant 2 à 3 minutes, ou jusqu’à ce qu’ils remontent à la surface et soient cuits.

Faire fondre le beurre dans une poêle à feu moyen-vif. Ajouter les feuilles de sauge. Retirer les raviolis de l’eau et les rouler dans la poêle avec le beurre de sauge. Servir avec du parmesan râpé.

Tip Servez les pâtes avec du pan grattato, soit de la chapelure frite avec de l’ail et du thym.