Miam ! Notre recette de ragoût de kimchi

Envie d’une petite bombe protéinée végétarienne et rapide à préparer? Voici la recette idéale pour bien entamer l’année et, au passage, une occasion parfaite pour préparer (enfin? ) votre tofu vous-même. Rien de bien compliqué: il suffit d’un peu de temps… et d’un soupçon d’amour.

RECETTE POUR 4 PERSONNES

Ingrédients

250 g de soja,

4 c à s de vinaigre de pomme biologique,

250 g de kimchi,

150 ml de bouillon de légumes,

300 g de nouilles,

2 c à s de graines de sésame noir,

4 c à s de sauce soja,

3 oignons de printemps,

4 brins de coriandre

Les graines de soja dans un bol © Photos Bram Debaenst Étape n°1 © Photos Bram Debaenst

Étape n°1 © Photos Bram Debaenst Étape n°4 © Photos Bram Debaenst

Préparation

1. Faire tremper les graines de soja dans un bol avec une quantité généreuse d’eau pendant au moins 8 heures. Egoutter les graines de soja et les passer au mixeur avec 1 litre d’eau. Mélanger doucement pour obtenir votre lait de soja. Verser celui-ci dans une passoire avec un essuie de vaisselle, ajouter un autre litre d’eau et bien égoutter. Presser fermement le liquide, et mettre la pulpe (okara) de côté (à utiliser plus tard pour faire des boulettes végétariennes, par exemple).

2. Porter le lait de soja à ébullition, et le laisser bouillir au moins 10 min tout en remuant (attention, il peut vite déborder et brûler). Ôter la peau (yuba) qui commence à se former à l’extrémité. A noter: ce yuba est considéré comme un mets délicat au Japon et constitue une bonne alternative aux nouilles sans gluten.

3. Retirer la casserole du feu et ajouter le vinaigre de cidre. Le lait commence alors à se séparer: il faut s’assurer qu’il soit bien moussé, cela peut prendre quelques minutes. Verser le lait caillé à travers un essuie de vaisselle dans une passoire. Mettre un poids sur le dessus et laisser le liquide s’égoutter pendant une heure. Plus longtemps il s’égoutte, plus le tofu sera ferme.

4. Couper le tofu en cubes. Mettre le kimchi dans une casserole avec le bouillon et laisser mijoter. Pendant ce temps-là, faire cuire les nouilles. Hacher l’oignon de printemps et cueillir les feuilles de coriandre.5. Répartir les nouilles dans des bols. Recouvrir avec le ragoût de kimchi et terminer avec la sauce soja, les graines de sésame, la ciboule, la coriandre et le tofu en cubes.