Notre recette de curry végétarien au beurre de cacahuète accompagné de naans maison

Dans cette rubrique, on prend le temps de mitonner et de déguster. Cette semaine, on voyage grâce aux saveurs du curry végétarien.

Ingrédients

Pour le curry

300 g de tofu,

500 g de pommes de terre,

1 gros oignon,

3 gousses d’ail,

1 morceau de gingembre (3 cm),

150 g de carottes,

150 g de haricots verts,

150 g de chou-fleur,

1 citron vert (jus et zeste),

3 brins de coriandre,

1 boîte (400 ml) de lait de coco,

3 c à s de beurre de cacahuète,

1 c à s de pâte de curry massaman,

1 c à s de pâte de gochujang,

1 c à c de curcuma,

1 c à c de cumin,

2 c à s de sauce soja,

3 c à s de cacahuètes salées,

2 c à s d’huile végétale,

poivre et sel

Pour les naans

250 g de farine fermentante,

150 g de yaourt grec,

50 ml de lait entier,

2 c à s de miel,

50 g d’amandes moulues,

50 g de raisins secs,

2 c à s de noix de coco râpée,

2 c à s de beurre fondu

Notre petit tip Le gochujang est une pâte à base de piments rouges, de graines de soja fermentées et de sel, très apprécié dans la cuisine coréenne. Pour un plat plus doux, on peut l’omettre. Le curry massaman est le curry le plus doux et son goût diffère de celui des currys rouge et vert.

Préparation