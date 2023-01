Notre recette du copieux bouillon de nos grands-mères twisté

Dans cette rubrique, on prend le temps de mitonner, de s’attabler et de déguster. Cette semaine, tout en se remémorant le bouillon de nos grands-mères, on ajoute quelques saveurs modernes à une préparation aussi réconfortante que revigorante.

RECETTE POUR 2 PERSONNES

Ingrédients:

3 c à s d’huile d’olive

2,5 kg d’os de veau ou de bœuf

4 branches de céleri

2 oignons

3 carottes

1 bulbe d’ail

1 piment rouge

½ c à c de sel

2 feuilles de laurier

4 brins de thym

1 c à c de graines de coriandre

1 c à c de grains de poivre noir

2 c à c de purée de tomate

Pour les pâtes:

1 l de bouillon d’os

200 g de pâtes reginette

2 c à c de beurre

2 branches de sauge

pecorino selon le goût

poivre noir

© Photos Bram Debaenst Étape 2 © Photos Bram Debaenst

Étape 3 © Photos Bram Debaenst Étape 4 © Photos Bram Debaenst

Préparation: