Pain challah, brioché et tressé, recette traditionnelle juive pour shabbat

Dans cette rubrique, on prend le temps de mitonner et de déguster. Cette semaine, place au challah, ce pain traditionnel tressé, moelleux et brioché que les Juifs savourent le vendredi soir lors du shabbat. Au menu: mie tendre et croûte croustillante.

RECETTE

pour 1 pain

1 sachet de levure sèche, 80 g de miel, 250 ml d’eau tiède, 850 g de farine pour pain blanc, 2 généreuses c à c de sel, 2 œufs, 30 ml d’huile neutre, graines de sésame

© Bram Debaenst

1. Dissoudre la levure dans 60 ml d’eau. Dans un petit bol, mélanger les jaunes d’œufs (conserver les blancs) avec le miel, l’huile et le reste de l’eau.

2. Mettre la farine dans un grand bol et y verser la solution de levure. Mélanger le tout à la farine. Ajouter le mélange aux œufs. Former une boule de pâte sur un plan de travail fariné. Pétrir au moins 10 min. Poser la boule de pâte dans un saladier recouvert d’une serviette. Laisser lever pendant une heure jusqu’à ce qu’elle ait doublé de volume.

2 © Bram Debaenst

3. Pétrir à nouveau la pâte et la laisser lever au moins 1 h 30, couverte.

4. Diviser la pâte en six morceaux égaux et, avec les mains légèrement mouillées, façonner des rouleaux d’environ 30 cm.

5. Tresser le pain. Pour cela, placer les rouleaux de pâte côte à côte, puis rapprocher les extrémités en haut. Placer le rouleau extérieur gauche sur ceux de droite et le rouleau extérieur droit sur ceux de gauche. Vous avez maintenant quatre rouleaux au milieu. Placer alors les rouleaux par groupes de deux. Prendre le rouleau extérieur de gauche et le poser sur ceux de droite.

5 © Bram Debaenst

Prendre l’avant-dernier rouleau de droite et le placer à gauche sur les autres rouleaux. Recommencer avec le rouleau extérieur de droite. Répéter ce schéma jusqu’à ce que le pain soit tressé. Rassembler les extrémités et les rentrer sous le pain.

6. Badigeonner le pain avec le blanc d’œuf. Enduire un film plastique d’huile pour éviter qu’il ne colle et le placer délicatement sur le pain.

6 © Bram Debaenst

7. Préchauffer le four à 180 °C.

8. Laisser le pain lever pendant au moins 1 heure. Retirer le film plastique du pain, badigeonner à nouveau de blanc d’œuf et saupoudrer de graines de sésame. Faire cuire au four 35 min.

Vous pouvez agrémenter le pain de raisins secs ou d’herbes comme le romarin.

© Bram Debaenst

