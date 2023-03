Pot-au-feu

Pour 4 personnes

1 l de bouillon de poulet

3 carottes

quelques champignons de Paris

¼ de fenouil

3 oignons nouveaux

6 grandes pommes de terre à chair ferme

persil finement haché

fanes de fenouil

2 filets de poulet découpés en petits morceaux

25 g de beurre

25 g de farine

1. Faire bouillir le bouillon de poulet. Découper les légumes en petits morceaux ou en fines tranches et les faire pocher brièvement dans le bouillon. Ajouter en dernier les pommes de terre découpées en petits morceaux, faire cuire al dente dans le même bouillon.

2. Faire fondre le beurre dans une autre casserole. Lorsqu’il frémit, ajouter la farine. Mélanger et continuer de remuer jusqu’à ce que la préparation sente le biscuit. Diluer avec quelques cuillerées de bouillon et mélanger avec un fouet jusqu’à ce que ce soit bien lisse. Ajouter du bouillon jusqu’à ce qu’une sauce bien liée se forme.

3. Baisser le feu et ajouter le poulet cru. Faire suer au moins 5-10 minutes, saler et poivrer. Ajouter les légumes pochés.

4. Servir dans une assiette creuse ou dans de beaux bols et terminer avec une touche de moutarde ou de crème et, en dernier lieu, le persil et les fanes de fenouil.

© Anaïs Lesy

© Anaïs Lesy