Pour 4 personnes

Ingrédients

800 g de prunes

2 c à soupe de jus de citron

1 pincée de clous de girofle moulus

2 têtes d’ail

1 poulet d’environ 1,5 kg

250 ml de bouillon de volaille

200 ml de vin rouge ou rosé

1 gousse de vanille

1 c à soupe de jus de pomme

2 c à soupe de gelée de pomme.

Préparation

1. Préchauffer le four à 200 °C.



2. Laver les prunes, les couper en deux et ôter les noyaux. Hacher grossièrement la chair de la moitié des fruits. Mélanger les fruits hachés avec le jus de citron, les clous de girofle et du poivre.



3. Remplir le poulet avec cette farce, le fermer à l’aide d’une pique en bois et le mettre dans un plat allant au four. Couper les têtes d’ail en deux et les disposer autour du poulet ainsi que l’autre moitié des fruits. Verser le bouillon et le vin et mettre à cuire pendant 45 min environ.



4. Fendre la gousse de vanille en deux et gratter les graines. Mélanger les graines avec le jus et la gelée de pomme. En badigeonner le poulet, saler et poivrer. Mettre la gousse dans le plat et remettre au four pendant 15 min.



5. Découper le poulet cuit, passer la sauce au chinois et servir bien chaud.