Recette de camping: la tarte au gorgonzola et courgette

Fini le cassoulet et les raviolis en boîte… Avec Pauline Dubois, on fait rimer camping et gourmandise. La preuve avec cette recette de tarte au gorgonzola et aux courgettes ultra savoureuse !

Ingrédients pour 4 campeurs

Frais: 1 grosse courgette, 3 œufs, 80 g de parmesan, 100 g de gorgonzola, 1 rouleau de pâte brisée, 1 sachet de roquette

Epicerie: 15 cl de crème semi-épaisse en brique, 1 c à c d’herbes de Provence, huile d’olive, sel, poivre

Ustensiles: Réchaud, Econome, poêle et son couvercle, bol, couteau

Préparation

Lavez la courgette et coupez-la en fines lamelles avec l’Econome. Faites-les revenir 5 min dans la poêle avec un peu d’huile d’olive. Salez, poivrez et saupoudrez d’herbes de Provence. Battez les œufs avec la crème, salez et poivrez. Incorporez le parmesan râpé et le gorgonzola coupé en dés. Dans la poêle, faites fondre le beurre et déposez la pâte brisée. Repliez les bords qui dépassent. Faites cuire à feu doux pendant 5 min en déplaçant régulièrement la poêle sur la source de chaleur. Retournez la pâte, versez-y la crème aux fromages et disposez dessus les lamelles de courgettes. Couvrez et laissez cuire pendant 10 min, en bougeant la poêle régulièrement. Retirez le couvercle, augmentez le feu et laissez cuire 2 min supplémentaires en déplaçant la poêle pour ne pas brûler la pâte. Servez avec la roquette assaisonnée.

