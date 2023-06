Recette de camping: le gâteau au chocolat à la poêle

Fini le cassoulet et les raviolis en boîte… Avec Pauline Dubois, on fait rimer camping et gourmandise. La preuve avec cette recette de gâteau au chocolat cuit à la poêle !

Ingrédients

Frais: 60 g de beurre demi-sel + un peu pour la poêle, 2 œufs

Epicerie: 120 g de chocolat noir à pâtisser, 80 g de crème liquide en brique, 80 g de farine, ½ sachet de levure chimique, 60 g de cacao amer en poudre, 100 g de sucre

Ustensiles: Réchaud, casserole, saladier, poêle et son couvercle

Préparation

Dans une casserole, faites fondre le chocolat avec le beurre et la crème à feu très doux, en remuant régulièrement. Mélangez la farine avec la levure. Dans un saladier, fouettez vivement les œufs avec le sucre, puis ajoutez la préparation au chocolat, la farine, la levure et le cacao. Remuez bien afin d’obtenir une pâte lisse. Faites fondre un morceau de beurre dans une poêle puis versez-y la préparation. Couvrez et faites cuire à feu très doux pendant 10 min en surveillant la cuisson. Dégustez tiède.

Pour retrouver les autres recettes extraites de l’ouvrage culinaire de Pauline Dubois, c’est juste ici !