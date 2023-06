Recette de camping: les brochettes de magret, abricots et miel

Fini le cassoulet et les raviolis en boîte… Avec Pauline Dubois, on fait rimer camping et gourmandise. La preuve avec cette recette de brochettes de magret hyper simple à réaliser et ultra savoureuse !

Ingrédients pour 4 campeurs

Frais: 2 magrets de canard, 12 abricots, 24 tomates cerise, 10 cl de jus d’orange, 2 c à s de ketchup, 1 c à s de moutarde

Epicerie: 2 branches de thym, 2 c à s de miel liquide, sel, poivre

Ustensiles: Réchaud, 4 piques à brochettes, barbecue, casserole, couteau

Préparation

Réalisez la sauce. Dans une casserole au-dessus du réchaud, faites réduire le jus d’orange de moitié. Ajoutez le miel, le ketchup et la moutarde, puis laissez réduire jusqu’à obtention d’une consistance sirupeuse. Dégraissez légèrement les magrets et retirez les peaux blanches du côté chair. Coupez-les en morceaux de 2 cm environ. Réalisez les brochettes en alternant morceaux de canard, abricots dénoyautés et coupés en 2 et les tomates cerise. Salez, poivrez et parsemez de thym. Badigeonnez les brochettes de la sauce au miel et laissez-les mariner 30 min recouvertes d’un torchon. Faites cuire 8 min au barbecue, en retournant régulièrement les brochettes.

