Recette de concombres à la fleur d’oranger signée Abdel Alaoui

Ingrédients (pour 6 personnes)

2 concombres

2 tomates

1 oignon rouge

1 botte de coriandre

5 feuilles de menthe

1 c à c de graines de carvi

2 bouchons de vinaigre blanc

2 bouchons d’eau de fleur d’oranger

50 g de sucre

Huile d’olive

Sel, poivre

Préparation

1. Coupez les tomates en petits dés avec la peau et les graines. Epluchez et coupez les concombres en deux dans la longueur, enlevez l’intérieur à l’aide d’une grande cuillère à soupe puis taillez-les en petits dés. Faites dégorger avec un peu de sel dans une passoire.

2. Ciselez finement les herbes et l’oignon rouge, et mélangez-les au concombre dégorgé et bien égoutté. Ajoutez les tomates, les graines de carvi, l’huile d’olive, le sucre, le vinaigre blanc, l’eau de fleur d’oranger et un peu de poivre noir.

3. Servez en guise d’entrée à partager ou en petite salade d’accompagnement avec un méchoui ou un tajine.