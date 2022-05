Recette de falafels de sardines signée Abdel Alaoui

Ingrédients (pour 6 personnes)

500 g de pois chiches cuits en boîte

100 g de sardines à l’huile

2 œufs

2 échalotes

3 gousses d’ail

½ botte d’aneth

½ botte de coriandre

50 g de farine

1 c à s de cumin beldi en poudre

1 c à s de paprika fumé

100 g de chapelure très fine

Huile de friture

Sel, poivre

Préparation

1. Ecrasez à l’aide d’un mortier ou d’un robot mixeur les sardines à l’huile et les pois chiches. Epluchez les échalotes et l’ail, hachez-les finement ainsi que les herbes. Versez le tout dans un bol, ajoutez la purée de pois chiches avec les sardines et les œufs, puis la farine et les épices. Mélangez le tout.

2. Faites chauffer l’huile puis, à l’aide de 2 c à s, formez des quenelles. Passez-les dans la chapelure avant de les faire frire jusqu’à coloration.

3. Servez avec de la sauce au yaourt.