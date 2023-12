Préambule du menu concocté par le chef Mathieu Vande Velde, chef du restaurant de l’Auberge du Roannay à Spa.

Pour 4 personnes

Ingrédients

4 céleris-raves

1 l de crème

2 branches de thym

1 oignon

150 g de beurre demi-sec

300 g de girolles

Sel et poivre

Préparation

Couper le céleri-rave aux 2/3 de sa hauteur. A l’aide d’un emporte-pièce, creuser l’intérieur et réserver au frais.

Concasser le tiers du céleri et son intérieur en morceaux réguliers.

Dans une casserole, faire fondre le beurre, ajouter le céleri, le thym et l’oignon émincé. Laisser rôtir pendant 10 minutes, puis mouiller avec de la crème et un peu d’eau, et laisser cuire à feu doux pendant 30 minutes.

Une fois cuite, mixer la préparation jusqu’à obtenir une soupe de céleri-rave bien lisse.

Dans une poêle, faire revenir les girolles au beurre.

Assaisonner de sel et poivre, et réserver.

Dresser la soupe dans le céleri évidé, ajouter la garniture de champignons sur le côté du légume et savourer.

