Recette de la granita verte au concombre et au melon

La granita n’est pas que ce mélange fluo brassé des heures dans des machines, à l’arrière des bars. En voici une version saine, remplie de fruits et de légumes. Le rafraîchissement idéal pour une belle journée d’été. Ou comment faire le plein de fibres et de nutriments, sans même s’en rendre compte, en buvant un smoothie healthy à l’apéro.

Pour 6 verres

1/2 concombre épluché, coupé en dés et congelé

1 melon galia bien mûr (vert) épluché, épépiné, coupé en dés et congelé

500 ml d’eau de coco bien fraîche (peut être remplacée par de l’eau ordinaire en ajoutant alors une touche sucrée pour compenser le goût de l’eau de coco)

le jus et le zeste d’un citron vert (non traité)

5 feuilles de verveine (ou de menthe)

2 c à s de sirop d’agave ou de miel (ou plus, selon vos goûts)

Placer le concombre et le melon congelés ainsi que l’eau de coco, le jus et le zeste de citron vert, la verveine et l’édulcorant dans un blender. Mixer jusqu’à obtention de la texture désirée. Verser dans des verres. Garnir de menthe, de verveine ou de zeste de citron vert.

Le twist alcoolisé: pour un cocktail, avec vitamines en prime, ajouter 30 cl de gin dans le blender (ce qui équivaut à une dose de gin par verre).