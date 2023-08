La rentrée est l’occasion de transformer sa cuisine en atelier de boulangerie. Voici notre recette de pain au fenouil, seigle et raisins muscat.

Pour 1 pain (10 portions)

Préparatifs: 25 minutes

Levée: 1 heure + 30 minutes

Four: 40 minutes

10 g de levure sèche, 1 c à s de miel, 375 ml d’eau tiède, 1 c à s d’huile d’olive, 2 mini bulbes de fenouil, 335 g de farine d’épeautre complète, 85 g de farine de seigle, 3 c à c de flocons de sel marin, 3 c à c de graines de fenouil, grillées, 140 g de raisins muscat

1. Dans un bol gradué, mélangez la levure avec le miel et l’eau jusqu’à ce que la levure soit délayée. Laissez reposer dans un endroit chaud pendant 10 minutes, le mélange va devenir mousseux. Incorporez l’huile.

2. Râpez 1 bulbe de fenouil et pressez-le pour en extraire le liquide. Râpez le deuxième bulbe de fenouil à la mandoline en tranches ultrafines.

3. Tamisez la farine d’épeautre et de seigle dans un saladier et versez-y les fibres restées dans le tamis. Incorporez le sel, 2 cuillères à café des graines de fenouil et le fenouil râpé. Ajoutez le mélange de levure et mélangez pour obtenir une pâte tendre. Renversez-la sur le plan de travail fariné et pétrissez-la 8 minutes, jusqu’à ce qu’elle soit lisse et élastique. Incorporez les raisins muscat très délicatement. Huilez un saladier et disposez-y la pâte. Couvrez le plat et laissez lever 1 heure dans un endroit chaud, la pâte doit doubler de volume.

4. Frappez la pâte des poings pour en extraire l’air. Sur le plan de travail abondamment fariné, formez-en un pain ovale de 30 cm de diamètre. Placez-le sur une grande feuille de papier cuisson et glissez-le sur une plaque de cuisson. Couvrez et laissez lever dans un endroit chaud pendant 30 minutes, la pâte va à nouveau doubler de volume.

5. Préchauffez le four à 220 °C. Glissez une plaque de cuisson dans le four pour la faire chauffer.

6. Vaporisez le haut du pain d’huile et disposez les tranches de fenouil par-dessus. Saupoudrez du reste de graines de fenouil et glissez rapidement le pain avec le papier cuisson sur la plaque de cuisson chaude.

7. Faites cuire le pain 40 minutes au four. Recouvrez-le éventuellement de papier aluminium s’il devient trop foncé. Il est cuit quand sa croûte est doré foncé et qu’il sonne creux quand vous le tapotez. Laissez-le refroidir sur une grille.

CONSEIL

Ce pain ne demande rien d’autre qu’une petite couche de beurre, mais il est également délicieux avec du chèvre frais ou du fromage crème.

Cette recette est extraite du hors-série Boulangerie saine du Vif Weekend, disponible en librairies.