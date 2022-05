Recette de pizzas à l’ostendaise

Ingrédients (pour 4 personnes)

1 rouleau de pâte feuilletée,

1 tomate charnue,

200 g de filet de merlu,

huile d’olive

Pour la marinade à l’oignon rouge :

1 oignon rouge,

1 dl de vinaigre de chardonnay,

1 c à t de miel

Pour la mayonnaise verte :

1 botte d’oignons de printemps,

huile de pépins de raisin,

sel et poivre,

1 jaune d’œuf,

1 c à t de moutarde

Pour la garniture:

1 c à s d’algues alimentaires,

100 ml de sauce de soja

Préparation

Préchauffer le four à 190 °C.

Découper quatre ronds de pâte feuilletée et les piquer au milieu. Laver et couper la tomate charnue en rondelles et poser une rondelle sur chaque rond de pâte feuilletée. Saler et poivrer. Arroser de quelques gouttes d’huile d’olive et faire cuire les pizzas au four pendant 15 minutes.

Réaliser la marinade à l’oignon. Faire chauffer le vinaigre de chardonnay avec le miel, puis laisser refroidir. Peler et couper l’oignon rouge en rondelles. Mettre l’oignon dans un petit bol et y verser la vinaigrette. Réserver.

Préparer la mayonnaise verte. Mixer l’oignon de printemps avec l’huile de pépins de raisin pendant deux minutes. Faire chauffer l’huile, verdie, à 60 °C. Lorsqu’elle atteint son point de fumée, la verser dans un tamis de manière à ne conserver que la partie infusée. La mixer avec le jaune d’œuf, une cuillère à thé de marinade d’oignon rouge et de moutarde jusqu’à obtenir une mayonnaise. Saler et poivrer.

Rincer les algues alimentaires et les laisser macérer dans la sauce de soja.

Découper le merlu en tranches et les répartir sur les pizzas. Saler et poivrer et arroser d’huile d’olive. Parsemer l’oignon rouge sur le poisson et garnir de quelques rosettes de mayonnaise verte et d’algues alimentaires.