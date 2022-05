Recette de salade d’aubergine rôtie au yaourt signée Abdel Alaoui

Ingrédients (pour 8 personnes)

2 aubergines

400 g de boulgour ou blé complet

100 g de lentilles corail

2 oignons rouges

½ botte d’aneth

½ botte de coriandre

1 c à s de graines de coriandre

1 c à c de baies roses

1 c à c de graines de nigelle

1 c à c de graines de sésame

1 c à c de ras el-hanout

150 g de yaourt nature

50 g de miel

50 g de raisins secs

10 cl d’huile d’olive

1 c à c de sel

1 c à c de poivre moulu

Préparation

1. Préchauffez le four à 180 °C.

2. Faites cuire le boulgour le temps indiqué sur le paquet (normalement 10 minutes dans de l’eau bouillante) et réservez. Faites cuire les lentilles corail 10 minutes et mélangez-les au boulgour.

3. Coupez les aubergines en deux puis en 8 morceaux avec la peau. Déposez-les sur une plaque recouverte de papier sulfurisé. Salez et poivrez, et versez un filet d’huile d’olive. Saupoudrez de ras el-hanout et enfournez 25 minutes.

4. Dans une poêle, faites frire les graines de coriandre, les baies roses, les graines de nigelle et les graines de sésame dans un peu d’huile d’olive pendant 2 minutes, en remuant. Versez-les sur le boulgour.

5. Emincez les oignons rouges et faites-les cuire avec les raisins secs 5 minutes dans une poêle avec de l’huile d’olive à feu doux. Salez. Ajoutez-les aussi au boulgour ainsi que les herbes fraîches ciselées finement. Mélangez le tout et déposez par-dessus les aubergines rôties. Mélangez le yaourt nature avec le miel et répartissez-le un peu partout sur le plat ou à côté pour l’assaisonner à votre convenance.