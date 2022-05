Recette de salade de tomates

Qu’elle soit chaude ou froide, la tomate reste la coqueluche indétrônable de la belle saison. C’est bien simple: elle peut quasiment se fondre dans tous les plats. On en propose ici une déclinaison pleine de saveurs, où la reine des étals estivaux accepte de s’unir avec la tout aussi épatante burrata.

Ingrédients (pour 2 personnes)

TOMATES CHAUDES:

50 ml d’huile d’olive,

1 gousse d’ail,

1 c à c de graines de fenouil,

1 c à c de flocons de piment,

2 c à s de câpres,

4 filets d’anchois,

200 g de tomates cerises,

poivre et sel

SALADE:

400 g de mélange de tomates (tomates cerises, tomates prunes, cœur de bœuf…),

3 c à s de sarrasin,

2 brins d’estragon,

1 boule de burrata

© Diane Hendrikx

Préparation

1. Pour les tomates chaudes, faire chauffer l’huile d’olive dans une casserole. Ecraser l’ail et l’ajouter. Ajouter aussi les graines de fenouil, les flocons de piment, les câpres et les filets d’anchois. Laisser mijoter pendant 5 min.

2. Pendant ce temps, couper en deux les tomates cerises. Les ajouter dans l’huile et les faire frire pendant 10 min à couvert. Assaisonner de poivre et de sel. Mettre de côté.

3. Pour la salade, rincer et couper les tomates en tranches. Faire griller les grains de sarrasin dans une poêle sans matière grasse. Hacher les feuilles d’estragon.

4. Disposer la salade de tomates sur une assiette et mettre la burrata par-dessus. Répartir les tomates chaudes. Terminer avec le sarrasin et l’estragon. Saler et poivrer.