Recette de salade romaine

Ce n’est pas vraiment une salade César, et encore moins une recette surf & turf empruntée à une enseigne branchée. Non, ici, on convoque simplement du poulet, du parmesan, des anchois et un tas de petits condiments faussement anodins afin de façonner une véritable bombe de saveurs. Le mariage sans faille.

Ingrédients (pour 3 à 4 personnes)

500 g de viande de cuisse de poulet

4 c à s d’huile d’olive

70 g de beurre laitier

8 filets d’anchois salés

2 grosses gousses d’ail râpées

2 grandes ou 3 petites salades romaines 80 g de parmesan

1/2 bouquet de persil plat

le zeste de 2 citrons verts

le jus d’un citron vert

poivre noir moulu

Préparation

1. Faire chauffer 2 cuillères à soupe d’huile d’olive dans une poêle et y faire dorer le poulet. Laisser reposer.

2. Mélanger le beurre, les anchois et l’ail râpé dans une casserole. Faire chauffer à feu doux jusqu’à ce que les anchois soient dissous.

3. Pendant ce temps, couper les salades en deux et les faire griller des deux côtés avec les 2 cuillères à soupe d’huile d’olive restantes. Disposer la laitue sur une assiette.

4. Couper le poulet en petits morceaux, puis répartir le tout sur la salade. Verser le beurre par-dessus. Saupoudrer de parmesan et de persil. Décorer avec le zeste des citrons verts. Enfin, verser le jus d’un citron vert et assaisonner de poivre noir.

Astuce. Vous pouvez remplacer la laitue romaine par du chou pointu ou des coeurs de laitue.