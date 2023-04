Recette des Oeufs cocotte aux épinards, chèvre et curry

POUR 4 :

2 poignées d’épinards frais (env. 150 g)

1 noix de beurre

150 g de chèvre doux

50 ml de crème curry en poudre

sel et poivre noir du moulin

4 oeufs

25′

Préchauffez le four à 180 °C. Cuisez les épinards dans un fond de beurre, ajoutez le chèvre et la crème. Assaisonnez d’une pincée de curry, sel et poivre. Répartissez les épinards dans les ramequins et cassez un oeuf par dessus.

Mettez les ramequins dans le plat, et remplissez ce dernier d’eau jusqu’à mi-hauteur des ramequins. Cuisez le tout pendant 10 à 15 min. (20 min. pour des oeufs cuits dur). Sortez délicatement les ramequins de l’eau et servez-les avec des petits soldats.