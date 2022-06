Risotto aux asperges, aux petits pois et au parmesan

Pour 4 personnes



275 G DE RIZ ROND (TYPE ARBORIO), 1 BOTTE D’ASPERGES

VERTES, 200 G DE PETITS POIS ÉCOSSÉS, 90 CL DE

BOUILLON DE LÉGUMES, 1 OIGNON, 3 C À SOUPE D’HUILE

D’OLIVE, 5 CL DE VIN BLANC, 30 G DE BEURRE, 30 G DE

PARMESAN, 1 TIGE DE BASILIC.

1. Éplucher les asperges et l’oignon. Émincer l’oignon

et couper les asperges en tronçons en gardant les

pointes assez longues.



2. Faire cuire les asperges et les petits pois à la vapeur

pendant 15 min. Réserver.



3. Faire chauffer le bouillon de légumes.



4. Faire chauffer l’huile d’olive dans une cocotte.

Y verser le riz, l’oignon et le faire revenir jusqu’à

ce qu’il devienne translucide. Mouiller avec le

vin blanc et laisser cuire en mélangeant sans arrêt

jusqu’à complète absorption du vin par le riz. Verser

alors une louche de bouillon, remuer et faire cuire

jusqu’à complète absorption. Poursuivre la cuisson

10 min, en ajoutant du bouillon au fur et à mesure

que le riz l’absorbe. Saler et poivrer. Incorporer

le beurre en noisettes, mélanger, puis ajouter

les légumes et poursuivre la cuisson 5 min.



5. Faire des copeaux de parmesan avec un Économe.

Laver, sécher et effeuiller le basilic.



6. Répartir le risotto dans quatre assiettes. Parsemer de

copeaux de parmesan. Décorer de basilic.