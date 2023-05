Salade orange burrata et sauce aux olives noires

Please write your introduction text here



Pour 6 personnes

Préparatifs 20 minutes



Ingrédients

1 belle salade radicchio, feuilles détachées et déchirées, 4 oranges sanguines, pelées et en tranches fines, 2 petits bulbes de fenouil, en tranches très fines (réservez les fanes), 3 boules de burrata (150 g chacune), 30 g de petites feuilles de basilic, flocons de piment séché



POUR LA SAUCE AUX OLIVES

50 g d’olives Kalamata, dénoyautées, 1 petite gousse d’ail, écrasée, 1 c à s de zeste râpé d’orange sanguine, 1 c à c de graines de fenouil, grossièrement écrasées, 2 c à s de vinaigre de vin rouge, 2 c à s de jus d’orange sanguine, 2 c à c de miel, 125 ml d’huile d’olive extra vierge, poivre



Préparez d’abord la sauce. Mixez les olives au blender ou au robot avec l’ail, le zeste d’orange, la moitié des graines de fenouil et l’huile pour hacher le tout. Transvasez dans un bol et fouettez avec le vinaigre de vin, le jus d’orange et le miel. Assaisonnez de poivre.



Disposez la radicchio, les tranches d’orange sanguine et le fenouil en couches dans un grand plat de service. Répartissez la burrata par-dessus et arrosez de sauce aux olives. Parsemez de fanes de fenouil et de feuilles de basilic et servez saupoudré de flocons de piment séché et du reste des graines de fenouil.



CONSEIL

Cette recette peut aussi se préparer avec des oranges ordinaires et de la mozzarella à la place de la burrata. Ou bien remplacez celle-ci par des tranches de gorgonzola.