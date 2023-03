Tacos à la purée de haricots et poulet croustillant

Pour 4 personnes

100 g de haricots rouges secs

la viande et la peau de deux cuisses et pilons cuits

une douzaine de petites tortillas de maïs

piments jalapeños en conserve

coriandre

1 oignon rouge

2 c à s de vinaigre de vin rouge

sauce BBQ à volonté

une pointe de couteau de cumin moulu

une pointe de couteau de coriandre moulue

huile d’olive

1. Faire tremper les haricots une nuit dans de l’eau légèrement salée. Les faire cuire ensuite jusqu’à ce qu’ils s’écrasent facilement à la fourchette. Les réduire en purée avec un peu d’eau de cuisson, une bonne dose d’huile d’olive, le cumin et la coriandre.

2. Découper l’oignon rouge en demi-rondelles et les mélanger avec le vinaigre, une pincée de sel et un peu d’eau. Réserver.

3. Faire cuire brièvement les tortillas de maïs dans une poêle et les garder au chaud dans un torchon placé dans un four à 60 °C.

4. Découper le poulet et la peau en lanières et les faire dorer dans une poêle chaude avec de l’huile d’olive. Assaisonner de sel et de poivre.

5. Etaler sur chaque tortilla un peu de purée de haricots. Garnir de poulet, de sauce BBQ ou de sauce piquante et terminer avec les rondelles d’oignon rouge, des morceaux de jalapeños et des feuilles de coriandre.