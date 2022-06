Trois recettes de salades à base de poisson

Avec les beaux jours, l’envie d’explorer les associations que permettent les salades se fait plus pressante. Avec d’autant plus d’enthousiasme que la salade présente deux qualités que l’on aime en cuisine : une certaine facilité de préparation et une originalité dans le mélange des saveurs. En voici trois exemples qui ont en commun un ingrédient lui aussi souvent associé à la belle saison : le poisson.

SALADE TIÈDE DE LENTILLES, POISSON FUMÉ ET OIGNON ROUGE

Pour 4 personnes

Préparatifs 15 minutes

Préparation 15 minutes

Ingrédients 250 g de lentilles blondes, 1 oignon rouge, 2 c à s de vinaigre de vin blanc, 80 ml de bouillon de légumes, 3 c à s d’huile d’olive, 1 c à c de miel, 2 c à s de jus de citron, 200 g de filet de poisson fumé (truite, saumon, flétan), 4 brins de cerfeuil, sel, poivre noir du moulin.

1 Faites cuire les lentilles 10 à 15 minutes dans une casserole d’eau. Rincez-les sous l’eau froide, égouttez-les encore et laissez-les tiédir.

2 Pendant ce temps, épluchez l’oignon et coupez-le en rondelles. Mettez-le dans une casserole avec le vinaigre, le bouillon et un peu de poivre et de sel. Portez à ébullition, éteignez le feu et laissez refroidir. Incorporez ensuite l’huile, le miel et le jus de citron et assaisonnez de poivre et sel.

3 Mettez les lentilles dans un grand saladier et arrosez-les de sauce à l’oignon. Effilochez le poisson fumé et mélangez-le délicatement avec les lentilles. Rectifiez éventuellement l’assaisonnement et dressez la salade dans les assiettes.

Décorez de pluches de cerfeuil et servez.

SALADE DE CHICONS, RADICCHIO, ASPERGES VERTES, SAUMON FUMÉ ET SAUCE AUX CÂPRES

Salade tiède de lentilles jaunes aux poissons fumés et aux oignons rouges

Pour 4 personnes

Préparatifs 25 minutes

Préparation 8 minutes

Ingrédients 1 kg d’asperges vertes, 2 radicchios, 2 petits chicons, 1 oignon rouge, 350 g de saumon fumé à chaud, 1 c à s de câpres, 4 à 5 c à s d’huile d’olive, jus d’1 citron, 2 c à s d’aneth, haché, 1 pincée de sucre, sel, poivre noir du moulin

1 Épluchez le bas des asperges et éliminez les extrémités plus dures. Faites cuire les asperges 6 à 8 minutes dans une casserole d’eau salée, elles doivent être al dente. Égouttez-les, coupez-les en deux dans la longueur puis en tronçons de 4 à 5 cm.

2 Détachez les feuilles des radicchios et des chicons. Déchirez les plus grandes feuilles en deux. Épluchez l’oignon, coupez-le en deux puis en demi-rondelles fines. Mélangez les radicchios avec les chicons, les asperges et l’oignon. Coupez le saumon en morceaux et garnissez-en la salade.

3 Préparez la sauce. Hachez finement les câpres et mélangez-les avec l’huile, le jus de citron et l’aneth. Assaisonnez de sucre, poivre et sel. Versez la sauce dans la salade, mélangez délicatement et répartissez-la dans des bols.

CONSEIL

Remplacez le saumon fumé à chaud par de la truite fumé ou du saumon classique (fumé à froid).

SALADE DE RIZ ET CARPACCIO DE SAUMON

Pour 4 personnes

Préparatifs 20 minutes

Préparation 45 minutes

Ingrédients 200 g de riz basmati, 1 citron, 3 c à s de vinaigre balsamique, 3 c à s d’huile d’olive, 2 brins de romarin, 1 concombre, 300 g de filet de saumon sans peau ni arêtes, 1 oignon rouge, 2 c à c de câpres, 2 c à c de graines de sésame blanc et noir, sel, poivre noir du moulin

1 Rincez le riz dans une passoire, versez-le dans une casserole et ajoutez environ le double du volume en eau avec une pincée de sel. Couvrez la casserole, portez à ébullition et laissez cuire doucement pendant 20 minutes. Retirez le couvercle, laissez refroidir et égrenez ensuite le riz à la fourchette.

2 Rincez le citron sous l’eau très chaude, épongez- le et coupez un demi-citron en rondelles fines. Coupez-les encore en deux. Pressez le jus de l’autre demi-citron. Dans un bol, fouettez le jus de citron avec le vinaigre balsamique, l’huile, du poivre et du sel.

3 Hachez les feuilles de romarin. Coupez le concombre en rondelles fines. Épongez le saumon et coupez-le en tranches très fines. Épluchez l’oignon, coupez-le en deux puis en demirondelles fines.

4 Mélangez la sauce avec les rondelles de citron, le romarin, le concombre, le saumon et l’oignon et assaisonnez de poivre et sel.

5 Répartissez le riz dans les bols et dressez le carpaccio de saumon par-dessus. Parsemez de câpres et de graines de sésame et terminez par un tour de moulin à poivre. Servez.