Chantilly ou fouettée: 5 adresses pour passer (à la) crème

La crème fraîche s’offre un come-back remarqué, et se savoure notamment dans une de ces cinq adresses qui remettent la chantilly de mamy au goût du jour.

1—Chez Ta Mère, Bruxelles

1—Espresso Martini © photos: sdp

L’alcool garni de chantilly fait un retour en force. Au bar à cocktails Chez ta mère, à Bruxelles, l’Espresso Martini se pare ainsi de crème au sirop de noisette et à la fève tonka râpée.

@cheztamere

2—Cannolo Bar, Anvers

2—Cannolo © photos: sdp

Le cannolo est un rouleau croustillant à la garniture crémeuse, et au Cannolo Bar, à Anvers, on en déguste différentes versions, de la végane à celle goût «lait de céréales», sans oublier la variation infusée au thé lapsang souchong.

@cannolobar

3—Fabrique et Cafe Pascal, Stockholm

3—Semla Bun © photos: sdp

Outre la brioche à la cannelle, les Scandinaves raffolent également de la semla, fourrée de crème fouettée et d’une pointe de cardamome. Sur Instagram, le boulanger Fabrique, à Stockholm, dévoile les secrets de leur fabrication. Et chez Pascal Bakery, vous pourrez goûter une cremla: croissant et semla.

@fabriquestnugnsbageri, @cafepascal

4—Salvo Bakehouse, Amsterdam

4—Maritozzo © photos: sdp

C’est en partie au maritozzo, un petit pain brioché rempli de crème fouettée – beaucoup, beaucoup de crème fouettée – que l’on doit le retour culinaire de cette dernière. Et parce qu’on mange d’abord avec les yeux, Salvo Bakehouse, à Amsterdam, décore ses maritozzos de fleurs comestibles.

@salvobakehouse

5—Tommaso Café, Paris

5—Espresso Con Panna © photos: sdp

Après le cappuccino à la mousse de lait, l’heure est-elle à l’ajout d’une touche de chantilly dans notre petit noir? Au Tommaso Café, à Paris, ils en sont convaincus. Connectée au concept store Merci, l’enseigne propose à la carte l’espresso con panna, ou café à la chantilly en français dans le texte.

@tommasocafe

