Guide des restos 2023 | Les adresses recommandées par Anh-Tu Pham, chef de Nénu

Le chef du restaurant Nénu à Bruxelles, une enseigne fusion sur fond de cuisine vietnamienne, vient de lancer une adresse traiteur, Anam, en association avec Vladimir Litvine. Il nous livre ses adresses préférées dans la capitale.

Le Bain des Dames

«C’est l’endroit rêvé pour un aller-retour, express et sans réservation, vers Marseille et ses calanques. De plus, on trouve les grands noms du vin nature: Overnoy, Ganevat, Barral, Arena… La sélection est vraiment incroyable. La cuisine d’Alexis Louvencourt est tout aussi remarquable – je suis d’ailleurs assez bluffé car il travaille dans un espace réduit. Sous forme de petites assiettes à partager, on s’iode les papilles à coups de moules à la plancha et guanciale, de friture d’éperlans, de super bonnes panisses ou encore d’un toast tout simple avec de la poutargue et des zestes de citron. Mon conseil: réserver son dessert dès l’arrivée car les préparations sucrées de Loïc sont très prisées.»



186, chaussée de Vleurgat 1050 Bruxelles – lebaindesdames.be

Les Caves d’Alex

«C’est à mes yeux sans aucun doute les meilleures frites de Bruxelles. Lorsque l’on déguste un plat de cuisine belge, je trouve que c’est essentiel que les frites soient à la hauteur. La viande peut s’avérer décevante si elle n’est pas accompagnée de frites dignes de ce nom. Aux Caves d’Alex, je sais qu’ils effectuent un travail extraordinaire pour dénicher les meilleurs pommes de terre. Ce que j’aime aussi, c’est que le chef tente régulièrement des grands classiques de la gastronomie comme cette poularde demi-deuil que j’ai tellement appréciée. Il signe aussi des associations terre-mer assez redoutables. Le décor vaut également la peine, il s’agit d’une cave ouverte sur des foudres. Quant à la carte des vins, elle est plus classique mais néanmoins intéressante.»



14, rue Eugène Cattoir 1050 Bruxelles – lescavesdalex.be

La Bonne Chère

«Depuis plusieurs années, le chef Alexandru Sapco se fraie une place parmi le gratin des meilleurs restaurateurs de Belgique. Il m’avait déjà impressionné lorsqu’il officiait au restaurant Odette en Ville. Avis partagé puisque Alexandru a remporté le prix du jeune chef de l’année 2022 Gault&Millau Belgique. Sa nouvelle enseigne, La Bonne Chère (lire aussi notre article Recettes), propose une cuisine gastronomique qui ravit les papilles. Tous les voyants sont au vert concernant son établissement: les idées sont audacieuses, le personnel aux petits oignons et son emplacement parfait, en plein centre-ville. De plus, la sélection des vins est digne des meilleurs.»



19, rue Notre-Seigneur, 1000 Bruxelles – labonnechere.be

Le Variétés

«Il s’agit de ma cantine familiale favorite. J’aime m’y rendre le dimanche pour déguster un poulet rôti avec mes enfants. Ce plat est un peu une madeleine de Proust pour tous les Belges. Bien entendu, les frites sont délicieuses. Je conseille de tester aussi le vol-au-vent qui vaut vraiment le détour. Sans oublier une tuerie: le carbonara de calamar avec lard, espuma de parmesan et anguille fumée. Le décor de cet endroit emballé dans le zebrano et parfaitement éclairé contribue à son succès. On s’y sent bien car une sorte de nostalgie s’en dégage. Pour ce qui est du vin, la carte est plutôt classique mais la bonne nouvelle, c’est que l’on peut dénicher l’un ou l’autre morgon aux contours nature.»



4, place Sainte-Croix 1050 Bruxelles – levarietes.be

