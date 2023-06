Le guide Fooding débarque en Belgique (et c’est une très bonne nouvelle)

Epicuriens de tout le royaume, réjouissez-vous! Bible de la scène food & drink, le guide français Fooding s’expatrie et s’offre un pied-à-terre en Belgique. On y trouve quoi? Pas moins de 400 adresses testées et approuvées sur l’ensemble territoire. On est tellement ravis qu’on a appelé Christine Doublet, sa codirectrice, pour en parler.

En une phrase, expliquez le concept du Fooding à ceux qui n’en ont jamais entendu parler…

C’est un guide qui répertorie plein d’adresses de restauration, des bars, des commerces de bouche ou des chambres de caractère. Le nom est une contraction entre les mots « food » et « feeling », l’idée étant d’inviter les lecteurs à regarder ce qui se passe autour de l’assiette en matière d’atmosphère, d’audace ou de services. En France, on existe depuis maintenant vingt-trois ans, et on est vraiment ravis de ce lancement en Belgique. Surtout qu’Elisabeth Debourse, notre rédactrice en cheffe depuis deux ans, est belge.

Justement : pour compiler toutes les adresses du guide, vous avez tenu à travailler avec des testeurs du cru. C’était important ?

Bien sûr. Je dirais que 95% de l’équipe qui a façonné ce guide est belge. Et on a travaillé exactement comme chez nous, c’est-à-dire de façon totalement indépendante. Environ trente-cinq personnes ont ainsi noté leurs suggestions en s’inspirant de leurs propres expériences ou de commentaires lus dans les journaux, sur les réseaux sociaux, etc. Une fois la liste établie, on a envoyé des « enquêteurs » qui ont testé chaque adresse de façon anonyme et en payant l’addition, aussi bien dans les grandes villes qu’à la campagne. Sur les 700 endroits testés, on en a retenu 400. Ça reste des choix subjectifs, et on ne va pas forcément parler des dix meilleurs pizzérias de Liège, car l’idée, c’est d’avoir de la variété. Par contre, qu’il s’agisse d’un snack ou d’un resto gastronomique, le lieu doit afficher une identité particulière qui donne envie d’aller s’y attabler. Et bien sûr, ça doit être bon !

La Belgique est-elle une terre fertile en adresses épatantes ?

Honnêtement, oui. Notre sélection en témoigne. En fait, ça faisait dix ans qu’on avait envie de faire un Fooding belge, et là, ça fait environ un an qu’on s’y consacre pleinement. Ce qui est dingue, c’est qu’il y a énormément de qualité, mais surtout, ça bouge tout le temps. Que ce soit à Namur, à Bruxelles ou à Gand, la scène food est en perpétuel mouvement et toujours en quête d’innovation. On a aussi observé des particularités qui existent moins en France : il y a, par exemple, un côté plus décontracté et humble dans le secteur, ainsi qu’une vraie camaraderie entre les restaurateurs.

Bien joué : le guide sort à la fois en français et en néerlandais.

Oui : à partir du moment où on décide de couvrir toute la Belgique, c’est le minimum. Ce sont les mêmes adresses, qui ont été traduites. Il y a forcément des minuscules différences en raison de particularités éditorialistes ou d’expressions intraduisibles, mais sinon, tout est pareil !

A côté de cela, le Fooding est également décliné en digital. C’est primordial, à notre époque ?

Oui, car c’est un support qui permet encore plus de libertés et, surtout, de réactivité. Si une adresse ferme ses portes, on peut directement le signaler via l’appli ou le site. Si une autre annonce une nouveauté importante, pareil. On peut aussi y apporter plein de contenus supplémentaires, comme des recettes ou des coups de cœur. On ratisse large, entre les restaurants, les cavistes, les bars à bières, les épiceries, les fromageries, les boulangeries, les chambres d’hôtes, etc. Donc l’appli nous permet d’offrir un vrai complément par rapport au guide papier.

Dernière chose : l’identité graphique du guide vous tient particulièrement à cœur…

Elle fait même partie de l’ADN du Fooding. Et pour la Belgique, là aussi, on a tenu à faire appel à des talents locaux. La couverture, par exemple, a été dessinée par Brecht Evens, un des artistes contemporains les plus fous de votre royaume. On a été super contents qu’il accepte. Et à l’intérieur, on retrouve les illustrations et photos signées par Sam Vanbelle, Priscillia Dos Santos, Sam Vanallemeersch ou encore Brecht Vanzieleghem, qui a réalisé des beaux croquis en noir et blanc…

Le guide est disponible dès ce 6 juin dans les bonnes librairies et presshops, ainsi que dans les magasins Delhaize, au prix de 20 euros. Dès septembre, les adresses seront intégrées à l’appli et au site lefooding.com/be

