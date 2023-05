Le resto indien le plus branché de Flandre arrive à Bruxelles

C’est officiel: après Gand et Anvers, Mission Masala, le restaurant indien le plus hype du nord du pays s’apprête à ouvrir une enseigne à Bruxelles.

Une nouvelle qui ne manquera pas de ravir les gourmets de la capitale, qui s’étaient rués sur les commandes lors de la collaboration entre Mission Masala et Old Boy, sold out presque aussitôt après avoir été annoncée. Dès le 19 mai, celles et ceux qui n’avaient pas eu la chance d’y goûter pourront rejoindre les rangs de ceux qui s’y pressent à chaque visite à Gand ou à Anvers et s’attabler dans la première enseigne bruxelloise du groupe, installée à deux pas de Flagey. Une table qui mettra encore plus l’accent sur le barbecue indien que chez ses cousines flamandes, avec un concept inspiré de l’atmosphère du bazar Chandni Chowk du vieux Delhi.

Soit des couleurs vives, un décor de style urbain, de délicieux cocktails et un menu indien urban, pensée comme une ode à l’art du street grill indien. Bon à savoir, ce nouveau restaurant proposera aussi dès son ouverture un service de livraison et des plats à emporter, avec une cuisine séparée pour ces plats, afin de pouvoir servir rapidement et séparément les clients sur place et les clients à domicile.

Mission Masala fait souffler l’été indien à Bruxelles

Le meilleur? Le restaurant prendra la route tout l’été avec son food truck, qui sera notamment présent lors de trois festivals organisés à Bruxelles : Core Festival, Couleur Café et Paradise City. Une nouvelle aventure pour Pavan et Tim, le duo à l’origine de Mission Masala, qui s’est rencontré lors du Laundry Day il y a déjà 17 ans de ça, et s’est dit « ja » il y a 9 ans dans le respect de la tradition sikh. Née à Londres, Pavan a grandi en observant sa mère en cuisine, et quand elle a rencontré Tim, mordu de cuisine épicée, elle a trouvé le goûteur parfait. Au menu de leur nouvelle enseigne, sise au numéro 280 de la chaussée d’Ixelles, on retrouvera leur célèbre poulet frit, mais aussi des ribs cuites à basse température douze heures durant avant d’être grillées sur les flammes, ainsi qu’un généreux assortiment de plats végétariens, une sélection de vin naturel et des scampis marinés au chutney vert et à l’ail cuits au barbecue. C’est officiel: dès le 19 mai, ce sera l’été indien toute l’année à Bruxelles.