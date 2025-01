Votre café, vous le préférez serré, au lait, ou bien avec un supplément d’âme? En ce qui nous concerne, on le sirote à Liège, et de préférence, dans une de ces nouvelles adresses qui n’hésitent pas à allier caféine et gourmandise.

Que vous soyez du genre à préférer ingérer un boost d’énergie sous forme de café de spécialité, de matcha photogénique à souhait ou encore de surprise sucrée, la bonne nouvelle, c’est qu’une de ces 3 nouvelles adresses repérées à Liège va forcément vous combler.

Basho Matcha

Face à l’engouement suscité par ce délicieux hybride de bar à matcha et de boutique déco et design, ce qui ne devait être à l’origine qu’une enseigne éphémère durant les fêtes est appelé à se pérenniser, pour le plus grand plaisir de toutes celles et ceux qui voient (ou plutôt boivent?) la vie en vert.

À la carte, déclinaisons chaudes et froides de la désormais ultra célèbre poudre japonaise, mais aussi vente de mobilier et de décoration artisanale, le tout, en plein coeur du piétonnier, histoire de combiner visite désaltérante et journée shopping.

Rue de la Casquette 16, Liège – basho.matcha



Kawa

Ouverte il y a quelques semaines dans l’écrin en pleine émulation qu’est la rue Neuvice, ce café de poche a tout d’un grand, et rappelle tant par sa carte que par son ambiance les adresses cool et gourmandes qui ont contribué à la gentrification de Berlin ou Brooklyn il y a quelques années.

Comprendre: une enseigne où on prend le temps de savourer sans être poussé à enchaîner les commandes ou de laisser sa place, où on accompagne sa tasse fumante (ou son verre glacé) de l’une ou l’autre pâtisserie inspirée, et où la carte s’inspire des saisons et des tendances pour surprendre en permanence.

Bref, un vrai coup de coeur, avec de très jolis gobelets à emporter en prime, histoire d’en profiter sur place ou en goguette.

En Neuvice 51, Liège – @kawa.liege

DR Kawa.

Nana

Si les gourmands pleurent encore le regretté bistrot embourgien embourien Fix & Nana, la réouverture prochaine de l’endroit sous une nouvelle identité devrait les consoler. D’autant que cette version 2.0 joue à fond la carte des plaisirs régressifs, puisqu’elle est dédiée aux cookies et aux donuts… Avec une tasse de café fumant pour tasser tout ça?

À l’heure d’écrire ces lignes, on ne dispose pas de plus de détails, mais on vous invite à suivre leur page pour ne pas rater l’inauguration.

Rue Guillaume Legrand 11, Embourg – @nana_cookies_et_donuts



