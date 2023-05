Voici où savourer des pastéis de nata à Liège

Alors que l’enseigne à succès Wooly Pâtisserie vient d’ouvrir une nouvelle enseigne bruxelloise dédiée à son interprétation du délice portugais, en région liégeoise, les Pastéis de Nata se font plus rares… À moins de connaître les bonnes adresses.

Bien que tout sauf diététiques (vous reprendrez bien un peu de sucre avec votre pâte feuilletée garnie de crème?), lorsqu’elles sont préparées dans les règles de l’art, les Pastéis de Nata sont incroyablement légères. Croustillantes, moelleuses, fondantes, elles mettent les sens en éveil et se mangeraient presque sans faim, et sans fin aussi d’ailleurs, à condition toutefois de savoir où les dénicher.

Car si, à Bruxelles, entre Forcado Pastelaria, la Pastelaria Garcia ou encore Wooly Pâtisserie, qui multiplie les enseignes (dont la dernière en date rue des Tongres), les adresses ne mangent pas.

Mais en région liégeoise, alors? Pas de bras, pas de Pastéis de Nata? Que nenni – suivez le guide!

Aux caves du Portugal, la plus traditionnelle

Cela fait 32 ans que ce restaurant, idéalement situé à deux pas seulement de la Meuse et de l’agitation du centre-ville, régale les Liégeois de sa cuisine portugaise traditionnelle. Or impossible d’imaginer un banquet lusophone sans délices dorés en dessert, et la famille Veloso, aux commandes de l’établissement depuis deux générations, confie que les Pastéis de Nata sont clairement le choix favori des convives pour qui un repas termine forcément sur une note sucrée. Mais attention, ici, pas de chichis: on les prépare selon la recette traditionnelle, sans fanfreluches, « parce que c’est toujours l’original qui est le meilleur ».

Rue Pied-du-Pont-des-Arches 2, 4000 Liège

Andorinha, les Pastéis de Nata les plus hype

C’est à Alleur, « proche de tous les grands axes », que la jeune fondatrice d’Andorinha a décidé de mitonner un peu de Portugal en région liégeoise. La promesse: célébrer de manière artisanale « une icône de la gastronomie portugaise », qu’elle soit préparée selon la recette traditionnelle ou bien agrémentée de framboises fraîches, pépites de chocolat noir, crème à la noix de coco ou encore praliné. Préparées sur commande, les pastéis sont à retirer (ou à se faire livrer) les vendredis, samedis et jours fériés, pour savourer chaque moment de pause comme il se doit.

Bon à savoir: Andorinha ne dispose pas (encore?) d’une boutique physique, mais bien d’un atelier où se procurer les confections dorées. Infos pratiques et commandes via le site Internet.

Boulangerie Louise, la plus confidentielle

Si, ces dernières années, la province de Liège a dû dire adieu à plusieurs adresses dédiées aux saveurs du portugal, à commencer par la regrettée épicerie fine de Manuela, à Poulseur, Arlindo Veloso, des Caves du Portugal, confie avoir eu la délicieuse surprise de dénicher des Pastéis de Nata… « à Grivegnée-haut, près du Delhaize ». Investigation menée, il s’avère que c’est chez Louise qu’on les retrouve depuis l’ouverture de cette boulangerie d’origine française en 2022, et qu’ici aussi, on les déguste nature. Quant à savoir laquelle des trois adresses prépare les meilleurs de Liège, il n’y a qu’une seule manière d’en avoir le coeur net: tous les goûter!

Rue Servais Malaise 53, 4030 Liège