« Stout Sure Meuse » : le retour en force des bières « mal aimées », à Namur les 11 et 12 novembre

Les 11 et 12 novembre se tiendra la cinquième édition de « Stout Sure Meuse », festival qui rassemble 50 bières noires et acides à Namur, a annoncé lundi l’équipe de Namur Capitale de la Bière qui attire quelque 10.000 visiteurs chaque année. « Cet événement se veut plus intimiste que le festival proposé en juillet », ont précisé les organisateurs.

« Nous observons depuis plusieurs années un retour en force des bières « mal aimées » des Belges. En effet, les stouts (bières noires), et les gueuzes (bières acides) font leur grand retour dans le cœur des amateurs. Il suffit de voir le nombre de nouvelles brasseries qui s’essaient à ces styles, ou les restaurateurs qui les proposent en beer pairing », s’est félicité Sébastien Legrain, l’un des organisateurs de « Stout Sure Meuse » qui se déroulera pour la cinquième fois à Namur les 11 et 12 novembre.

Parmi les exclusivités du festival, les visiteurs pourront notamment goûter une nouvelle création étonnante. « Il s’agit d’une bière assez extraordinaire qui sera disponible en quantité limitée: un lambic vieilli en fût de Bourbon, complexe, boisé, avec un caractère vineux très intéressant« , a cité M. Legrain en exemple.

Parmi les 50 bières noires et/ou sûres figurent d’autres raretés issues de brasseries belges et étrangères. « Il y aura de la bière fruitée (mais peu sucrée), à la gueuze de nos grands-parents en passant par les bières noires fortes ou (très) légères, voire des spécimens noirs et acides, provenant de micro-brasseries comme de groupes renommés », ont indiqué les organisateurs qui s’inscrivent dans une démarche de promotion de la bière de qualité.